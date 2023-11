Sesto San Giovanni: alle porte di Milano la Magia del Natale

Il Carroponte di Sesto San Giovanni , alle porte di Milano , è l’originale sede in cui si svolge “La Magia del Natale” , il villaggio unico e spettacolare come un paese incantato in cui le favole prendono vita. Fino al prossimo 7 gennaio grandi e bambini si trovano immersi in un mondo colorato da un milione di luci , tra elfi laboriosi, simpatici folletti e coloratissimi soldatini Schiaccianoci; ci si immerge, insomma, in vero universo natalizio, profumato di legno d’abete, cannella e cioccolata calda.

“La magia del Natale”, prodotto da Razmataz Live, si estende su più di 25 mila metri quadrati e propone tutti gli elementi tipici del villaggio natalizio: si comincia con l’Ufficio Postale in cui i bambini, ma anche gli adulti che vogliono tornare alla loro infanzia per qualche momento, scrivono le loro letterine a Babbo Natale: queste missive piene di sogni sono smistate dagli elfi postini e vengono poi consegnate a Santa Claus.



Si entra poi nel colorato Borgo degli Elfi, popolato da piccoli personaggi con il cappello e le orecchie a punta, i quali accolgono gli ospiti mostrando loro le meraviglie delle loro magiche dimore. Cuore pulsante del villaggio è naturalmente la Casa di Babbo Natale, dove vengono assemblati i giocattoli dove Santa Claus pianifica il suo viaggio notturno osservando le stelle dal suo telescopio e facendo un rapido controllo per essere certo di non aver dimenticato nessun nome sulla propria lista. L’abitazione è attrezzata con tutto il necessario: il planetario, le mappe astronomiche, l’elenco di tutti i bambini in ordine alfabetico e, ovviamente, l’iconica slitta. Le renne sono lì accanto, ancora intente al riposo in vista delle fatiche della notte del 24 dicembre. La Fabbrica dei Giocattoli è in piena attività, tra sbuffi di vapore e fumi colorati, che escono dai comignoli, con i rumori degli ingranaggi che accompagnano il lavoro degli instancabili elfi operai, intenti a costruire treni, bambole, orsacchiotti e tamburelli.

Proseguendo la visita, non si può non rimanere incantanti da un’antica giostra di cavalli a due piani, e dalla grande pista di pattinaggio sul ghiaccio. Non mancano gli alberi di Natale, disseminati per il villaggio: sono ben 58 gli imponenti abeti importati dal Canada, che verranno poi donati al Comune di Sesto San Giovanni. Proseguendo la passeggiata si incontrano le casette natalizie del Villaggio delle Delizie: a poca distanza si trova la grande ruota panoramica e una sfarzosa struttura dalle pareti e dal soffitto completamente trasparenti, pensata per far godere il pubblico della bellezza del paesaggio circostante anche dall’interno: qui si susseguono spettacoli di magia, bolle di sapone, cori gospel, balletti e musical, in un tripudio di sorprese e intrattenimento: la direzione artistica di Simone Nardini, in collaborazione con “MTS – Musical! The School”.

Leggi Anche A Bologna un Natale magico e luminoso

Chi a questo punto cercasse un momento di calore e di ristoro con una merenda e una tazza di cioccolata calda o di vin brûlé, trova due imponenti e fastose “spiegeltent”, particolari strutture dei primi del Novecento. Una di queste, dall’estetica più barocca, ospita una cioccolateria-ristorante, con innumerevoli squisitezze: cioccolatini, bastoncini di zucchero, strüdel di mele, buffi omini di marzapane, amaretti, torroni, pandori, panettoni e altre delizie.

La seconda, ricoperta di sontuosi velluti e decine di specchi che riportano alla Belle Epoque, ospita invece uno spettacolare mercatino di Natale allestito da Viridea e colmo di qualsiasi tipo di decorazione: in una cornice ovattata e suggestiva, tra casette innevate e allestimenti sempre rinnovati, è possibile trovare luci colorate, alberi di tutte le dimensioni, vischio per gli innamorati, candele profumate, angeli e renne di varie misure.

Leggi Anche Arezzo per Natale diventa il Parco delle Meraviglie

“Io il Natale l’ho sempre immaginato così” racconta Antonio Murciano di Razmataz Live, ideatore e produttore “L’obiettivo di questo progetto è stato ricreare un’atmosfera d’altri tempi, in grado di stupire grandi e piccini, un luogo in cui riscoprire la parte più giocosa di se stessi e in cui anche gli adulti possono concedersi il lusso di tornare bambini; in cui si riscopre l’importanza di essere “umani” ed empatici, anche in tempi difficili come quelli che stiamo vivendo, assaporando una sensazione di felicità pura e genuina che solo la magia del Natale è in grado di creare”.

“Siamo orgogliosi di poter ospitare sul nostro territorio un evento di così grande qualità, bellezza e atmosfera, che farà vivere il Carroponte anche d'inverno” aggiunge Roberto Di Stefano, Sindaco di Sesto San Giovanni ”E siamo molto contenti della sinergia e della collaborazione che abbiamo costruito con Razmataz Live, che ringraziamo per aver riservato un prezzo speciale di ingresso ai residenti sestesi e che aprirà gratuitamente due mattine di dicembre per le scuole dell'infanzia e quelle elementari del territorio”.



Orari: da lunedì al venerdì, dalle ore 15.00 alle ore 20.00 (ultimo ingresso alle ore 19.00);sabato, domenica, festivi e tutti i giorni dal 23 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024, dalle ore 10.00 alle ore 20.00 (ultimo ingresso alle ore 19.00).

Informazioni sul sito Web: www.lamagiadelnatale.it