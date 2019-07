Scoprire il Canton Ticino sulle note musicali

Un festival i cui concerti saranno ospitati nelle più pittoresche location della vicina regione svizzera: a Bellinzona, Locarno, Minusio, Valle Maggia, Mendrisio, Ascona, Rovio e naturalmente la bella Lugano.



Bellinzona - Bellinzona ospiterà un interessante recital di arpe il 29 luglio nella Chiesa di San Biagio a Ravecchia (Bellinzona sud), edificio romanico caratterizzato da un'atmosfera di semplicità e sobrietà, che rimanda alle sue origini medioevali e trasmette un intenso senso di raccoglimento e spiritualità. Per chi si trattenesse a Ravecchia e volesse concedersi un ulteriore momento di arricchimento culturale-naturalistico, sicuramente l’attrattiva principale è il Museo di Villa dei Cedri, museo d’arte che sorge all’interno di una splendida villa ottocentesca dotata nella parte occidentale di un parco di circa 10.000 mq, classico esempio di parco all’inglese.



Monte Carasso - Poco distante da Ravecchia si trova Monte Carasso che ospiterà il 26 luglio alle 18.15 il “Concerto al tramonto” nella Chiesa di San Bernardo al Curzútt, luogo raggiungibile soltanto a piedi con una suggestiva passeggiata in mezzo al bosco, dopo aver raggiunto il sentiero tramite un piccolo viaggio in teleferica. La Chiesa di San Bernardo, situata a 600 metri di altezza su uno spiazzo tra i boschi sopra la cittadina di Monte Carasso, ha origini romaniche, risalenti alla fine dell'XI o all'inizio del XII secolo. All’interno magnifici e preziosi affreschi.



Lugano - La bellissima Lugano ospiterà diversi concerti tra cui segnaliamo “I giovani maestri si presentano” che si terrà al conservatorio della Svizzera Italiana alle 17.30, mentre a Canobbio sabato 27 luglio alle 10 e alle 16 un concerto d’organo con Stefano Molardi. Ancora Lugano, sempre il 27 , ecco Pranzo in musica con inizio alle 12.15. Una sosta a Lugano vale sicuramente una passeggiata in centro, per rilassarsi in uno dei tanti caffè del lungolago oppure per uno shopping a tutto campo.



Mendrisio - Per gli appassionati di musica contemporanea e di danza, l’appuntamento da non perdere è senza dubbio l’evento del 27 luglio al Chiostro dei Serviti di Mendrisio con l’Ensemble Modern e i danzatori di TicinoInDanza, i quali interpreteranno tramite i rispettivi linguagggi artistici i brani dei giovani compositori dell’International Young Composers Academy. Il Chiostro dei Serviti, cornice particolarmente adatta alla realizzazione di eventi di questo genere, per l’ottima acustica e la suggestiva atmosfera creata dalle sue forme architettoniche, è parte del complesso di San Giovanni ora destinato a Museo d’arte.



