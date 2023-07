Sciacca, quattro giorni con Letterando in Fest

L’inaugurazione è affidata a una conversazione con Gaetano Savatteri sulla nuova scrittura siciliana. Giornalista, scrittore e negli anni più recenti direttore artistico della “Marina di Libri” di Palermo, Savatteri guida il pubblico della Badia Grande in un viaggio di trent’anni attraverso la nuova produzione letteraria siciliana, un percorso al quale è anche dedicato un volume antologico intitolato “L’Isola nuova”, edizioni Sellerio.

Il festival, nato dall’intuizione e dalla tenacia di Sino Caracappa e anche quest’anno affidato alla direzione artistica di Paola Caridi, ha il patrocinio del Comune di Sciacca sulla scia del percorso tracciato da Sciacca Città che Legge. Il tema di questa edizione, “La Forma del Mare”, mette insieme la città costiera e la dimensione nazionale e mediterranea, secondo l’asse portante di un programma che prevede la presenza di molte personalità significative, con uno spazio riservato alla scrittura siciliana. Oltre a Gaetano Savatteri, ci sono Evelina Santangelo, autrice de “Il sentimento del Mare”, un libro intenso e forte da poco uscito per Einaudi e presentato in anteprima al Salone del Libro di Torino; assieme a loro, tra i tanti nomi, ricordiamo Giuseppe Barbera, Irene Chias, Filippo Landi, Dario Voltolini e Franco Stelzer, Marta Perego, Accursio Sabella, Fabio Lo Verso, Linda Barbarino e Daniele Scalise, autore di “Un posto sotto questo cielo” (Longanesi), il romanzo su cui Marco Bellocchio ha basato “Rapito”, il film pluripremiato dell’anno. Il Mediterraneo, le migrazioni, ‘i sommersi e i salvati’ sono argomento di un incontro con alcuni dei protagonisti di una delle stagioni più difficili del rapporto tra gli umani e il mare.

Tra le novità di quest’anno si deve ricordare “La Lunga Estate”, il Letterando diffuso che si svolge tra luglio e settembre: per tutto il periodo estivo, si alterneranno alla Badia Grande autori di calibro in conversazioni su letteratura e giornalismo. Tra i primi nomi confermati: Abdourahman Waberi, Fabio Genovesi, Lorenzo Tondo e Alessio Mamo, Roberto Alajmo.

Oltre al ritorno della sezione dedicata ai bambini e la fiera negli spazi polifunzionali della Badia Grande, è da ricordare un’altra novità: la presenza di Sciacca Comics, una ricca anticipazione dell’appuntamento vero e proprio con il festival saccense di cultura pop, in programma il 9 e 10 settembre. Nei giorni del Letterando l’anteprima della quarta edizione di Sciacca Comics, nata nel 2019 dal gruppo "We are Comics", riunisce appassionati di fumetti, games, giochi di ruolo e Cosplay, con un evento colorato e adatto a tutte le fasce d'età. Ci sono laboratori di fumetto, presentazioni di libri e graphic novel.

Letterando in Fest è sostenuto dalle istituzioni, associazioni, service, volontari e sponsor che aiutano il festival a essere un appuntamento ormai tradizionale della cultura a Sciacca. Anche quest’anno Letterando si avvale di due collaborazioni importanti: con la libreria Ubik di Sciacca e, nel ruolo di media partner, di RMK TV – Tele Monte Kronio. La XIV edizione vede anche la partecipazione delle ragazze e dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo Mariano Rossi come volontari che si alterneranno nei giorni del festival, grazie a un progetto ad hoc.