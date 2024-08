Sarzana: un weekend con il Festival della Mente

Il grande neurologo americano Oliver Sacks scrisse nel 2014, dopo aver ricevuto una diagnosi infausta: “A dominare è un senso di gratitudine. Ho amato e sono stato amato; ho ricevuto molto, e ho dato qualcosa in cambio. […] Più di tutto sono stato un animale pensante, su questo pianeta bellissimo, il che ha rappresentato di per sé un immenso privilegio e una grandissima avventura.“ Dichiara Benedetta Marietti, direttrice del Festival: “Sono queste parole di elogio e riconoscenza nei confronti della vita e della bellezza del mondo ad avermi ispirato il concetto di gratitudine come filo conduttore della XXI edizione del Festival della Mente. Viviamo in una società del rancore, inquieta e smarrita, e per guardare al futuro con speranza e desiderio diventa necessario prendersi a cuore la vita. Le relatrici e i relatori del festival declineranno la gratitudine in molti modi, per aiutare ad affrontare con più ottimismo e consapevolezza le sfide sociali, ambientali, economiche che ci pone la società. E per conoscere maggiormente noi stessi e aprirci con coraggio agli altri e al mondo”.