San Valentino: pioggia di cuori sul Lago di Garda in Love

In occasione di San Valentino, “Lago di Garda in love – lungolago d’amore ” convoca tutti gli innamorati sul lago di Garda dal 9 all’11 febbraio per tre giorni di romanticismo e divertimento e per l’immancabile tradizionale bacio lungo 1 minuto che si celebrerà alle 18,30 sabato a Bardolino e domenica a Lazise sotto una struggente colonna sonora e una scenografica pioggia di coriandoli colorati a forma di cuore.

Il programma è fitto di appuntamenti (www.lagodigardainlove.it) alcuni dei quali sono permanenti per tutti e tre i giorni. L’inaugurazione ufficiale della nuova edizione si svolge sabato alle 11,30 con festa ritmata dal vivo dai Discostajare.

Per una passeggiata d’amore è perfetto l’itinerario lungo le rive del lago davanti a scorci romantici indicati via via da Cupido da Bardolino a Lazise (5 km) oppure a Garda (4 km); lungo la camminata la sosta si fa nel centro di Torri del Benaco, Lazise e Bardolino alle bancarelle di artigianato artistico e prodotti tipici; ci si immortala nelle postazioni selfie, dei cuori giganti, dove si scatta una foto che, volendo, diventerà virale sui social #lagodigardainlove #lungolagodamore, dalla postazione My Photo Booth. La dichiarazione più struggente che gli innamorati scriveranno fra i messaggi del cuore appesi in bacheca a Bardolino verrà premiata lunedì 12, a meno che il sentimento non venga rivelato ad alta quota a Malcesine sulla vetta del Monte Baldo guardando il Lago da una prospettiva unica: baciarsi quassù a quasi 1800 mt d’altezza non ha pari, dopo la suggestiva salita in funivia dal Lago alla vetta innevata del Monte Baldo. A Bardolino si trova una pietra magica, la Preonda: una leggenda racconta che le coppie che girano intorno a questa antica pietra siano baciate da felicità e buona sorte; è in pietra rosa e si trova nei pressi del porto vecchio. Al tramonto poi, il momento più dolce della giornata, non si può mancare all’appuntamento con l’atmosfera di luce rosso passione, quando la Dogana Veneta a Lazise, il palazzo municipale di Bardolino e il Castello Scaligero di Torri del Benaco si “vestiranno” di rosso. Per sigillare un amore per l’eternità ci vuole un sigillo d’amore: una pergamena personalizzata immortala il legame d’amore con i nomi scritti a mano in caratteri gotici.

La musica dal vivo e l’animazione si trovano al Bardolino Village nel Parco di Villa Carrara Bottagisio dalle 10 alle 19; si fa festa venerdì pomeriggio con il DJ set by Radio Studio Più; poi a Lazise in piazza Vittorio Emanuele si ascolteranno i migliori successi rock degli anni 70-80 dal vivo con spettacolo live; sabato alle 12 appuntamento in Piazza Calderini a Torri con Carlo Alberto Pasin, Giorgia Gobbo, Emma Galante che portano il messaggio dell'amore attraverso tutte le sue sfumature della musica in rappresentanza di Ohana group, su un musical inedito sui capolavori delle fiabe più famose, mentre a Torri ci saranno i Venetum Brass e a Bardolino la VR band, per un tributo fedele e emozionante a Vasco Rossi; a Lazise la Manuel Malò Band suona i più grandi successi dei cantautori italiani; mentre domenica pomeriggio a Bardolino si terrà il concerto della Kriss Groove Band, la musica disco più bella degli ultimi 60 anni; a Torri ascolteremo la Wind&Brass Brothers Street Band e la Old Pepper Jass Band; a Lazise lo show dei Joe Dibrutto con spettacolo dedicato alle sonorità degli anni ‘70.

Fra un appuntamento e l’altro gli innamorati possono letteralmente condividere la dolcezza con gli assaggi di cioccolato pluripremiato di Stringhetto, dal cremino ai tartufini, dalle creme spalmabili ai cioccolatini che faranno venire l’acquolina in bocca nel centro di ogni cittadina.

Il fascino delle auto storiche potrà cogliere in pieno gli appassionati col Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche: in tutta la giornata di sabato a Bardolino nella piazza del Porto si vedono partire ed arrivare le vetture che partecipano alla Coppa Giulietta e Romeo, una gara per auto d’epoca tra i monti di Verona, la città e la suggestiva cornice del Lago di Garda.

Domenica scarpe da trekking ai piedi per partecipare al trekking dell’amore, una camminata ad anello facile di 13 km adatta a tutti per scoprire Lago di Garda in Love passando per Cisano, Bardolino e la costa collinare del lago (per prenotazioni 339 8717091).

La nostalgia per i “giochi di un tempo” si colma domenica a Lazise lasciando lo smartphone e cimentandosi nei giochi più avvincenti di quando eravamo bambini.

Alle 18.30 per concludere in bellezza a Lazise il romantico e spettacolare bacio lungo 1 minuto che tutte le coppie di innamorati si scambieranno sincronicamente sotto una pioggia di soffi d’amore – i coriandoli a forma di cuore – che si concluderà con una generosa sorpresa a chi troverà il cuore rosa con su scritto “Stringhetto”.