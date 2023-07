Sagre del weekend: appuntamento con tanti buoni sapori

Ecco allora gli appuntamenti dedicati alle buone forchette e a chi desidera trascorrere una giornata all’insegna del gusto, in compagnia della famiglia e degli amici, in calendario nel fine settimana 21-23 luglio.

FESTIVAL DEL BENESSERE SOSTENIBILE, Levico Terme (Trento) - Appuntamento da venerdì 21 a domenica 23 luglio nella graziosa cittadina termale: le strade e i giardini del centro storico sono teatro di questo evento dedicato al benessere, fisico e mentale, con oltre 50 espositori presso i quali scoprire le diverse forme del wellness dedicate a ogni età, con una particolare attenzione al mondo del bambino. La cittadina trentina, rinomata per le sue acque termali arsenicali ferruginose, ospita lungo le vie del centro storico gli stand degli espositori che propongono prodotti e servizi legati al mondo della sostenibilità, tra cui cosmesi vegetale, infusi, erbe curative, detersivi ecologici, cristalloterapia, calzature in concia vegetale, abbigliamento naturale per adulti e per bambini con materiali di riciclo, gioielli e tanto altro ancora. Ci sono inoltre laboratori creativi ed esperienziali, e conferenze; si può scoprire che cos’è l’allenamento mentale, lo yoga per bambini, la meditazione attiva, lo Shiatsu. Infine c’è l’attesissimo bagno sonoro con campane tibetane, gong e altri strumenti che rigenerano il corpo e lo spirito. Non mancano, naturalmente gli spazi dedicati alla salute con gusto e gli street food sani ed equilibrati, con prodotti bio e a Km 0. Ingresso gratuito. INFO: www.visitlevicoterme.it.

CENA SPETTACOLO DI FRIULI VENEZIA GIULIA VIA DEI SAPORI, Grado (Gorizia) - Appuntamento martedì 25 luglio con l'ormai tradizionale evento di stile e mondanità del calendario estivo di della cittadina friulana: 21 star della ristorazione mettono in scena sulla spiaggia principale della GIT quanto di più raffinato propone in tavola il Friuli Venezia Giulia, in una piacevolissima occasione per godersi la grande cucina d’autore in riva al mare, in un’atmosfera glam ed elegantemente informale. Cena spettacolo in 21 tappe con raffinatissimo menu in omaggio alla cucina dell’estate. L’ouverture e la chiusura con i dolci, i gelati, il caffè e i distillati, è affidata a sette artigiani del gusto, produttori agroalimentari di livello assoluto, uniti a ristoratori e vignaioli dediti alla valorizzazione del cibo, dei prodotti e del territorio del Friuli Venezia Giulia. INFO sul sito: www.friuliviadeisapori.it.

Leggi Anche Tour alla ricerca di prelibatezze fra i Musei del Cibo

GASTROTREKKING SERALE, Torrazza Coste (Pavia) – Appuntamento sabato 22 luglio per una serata dedicata ai sapori sulle colline dell'Oltrepò Pavese: in programma c’è una facile camminata nella natura, tra splendidi panorami per una piacevole escursione serale seguita da una cena a lume di candela: Si parte nel tardo pomeriggio dall’azienda agricola Il Tizzo, sulle alture di Torrazza Coste, e dopo una bella passeggiata di quattro chilometri (con circa 100 metri di dislivello) tra le vigne dell’Oltrepò Pavese e tra panoramiche vedute sulla bassa Valle, si arriva al piccolo oratorio campestre di Pontasso, che custodisce splendidi affreschi datati a prima dell’anno Mille. Al rientro, si cena a lume di candela sotto il portico dell’azienda agricola il Tizzo con salumi, grigliata mista della casa, dolce e vini del territorio. La serata si conclude intorno alle ore 22.30. Si consiglia abbigliamento e calzature adatte a un’escursione campestre, scorta d’acqua, spray repellente per insetti. Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: www.calyxturismo.blogspot.it.

PALIO STORICO DEI RIONI, Albenga (Savona) – Il tempo scorre all’indietro e, dal 20 al 23 luglio, ci riporta all’epoca medievale grazie al tradizionale appuntamento con il Palio storico dei Rioni di Albenga: ci sono spettacoli medievali, musica, giochi e tornei, cantine aperte e l’elezione della “pulcherrima puella“, la miss più bella del Palio. Si comincia giovedì 20 con l’investitura dei capitani dei quattro rioni cittadini (Sant’Eulalia, San Giovanni, Santa Maria e San Siro); seguono lo spettacolo degli sbandieratori e il corteo storico nel centro della città, al termine del quale viene ricostruita una cerimonia nuziale medievale. La festa medievale prosegue nei due giorni successivi, con divertimenti e libagioni presso piazza San Domenico, nel rione San Siro. Domenica 23 luglio i festeggiamenti raggiungono l‘apice con l’elezione della fanciulla più bella e con la corsa del Palio storico. Informazioni: www.rievocatoriingauni.it.

BIRRIAMO, Coriano (Rimini) – Due giorni dedicati ai boccali spumeggianti di ottima birra artigianale nell’entroterra di Rimini: a Coriano i birrifici indipendenti fanno squadra per raccontare una storia di innovazione e gusto, durante un weekend con i boccali levati. L’appuntamento raduna i migliori birrifici artigianali della Romagna da venerdì 21 a domenica 23 presso il Parco dei Cerchi con ottime birre home-made. Insieme alla birra ci sono, naturalmente, ottimi prodotti gastronomici locali, street food e degustazioni guidate, insieme a laboratori, animazione e musica dal vivo. Orario continuato dalle ore 18.00 a mezzanotte. Ingresso libero. Informazioni: terredicoriano.it.

SAGRA DELLA VONGOLA VERACE, Goro (Ferrara) – Secondo dei tre weekend nel Delta del Po dedicati alle vongole, prodotto principe di Goro, proposto in tutte le sue possibili ricette: appuntamento dunque nei fine settimana 22-23 e 29-30 luglio, per scoprire tanti piatti della tradizione. La Sacca di Goro offre infatti un habitat ideale per l’allevamento di vongole veraci, cozze e ostriche, oltre a cefali, orate, branzini. La sagra è un’occasione ideale per un buon piatto a base di queste specialità, come pure per effettuare un’escursione in barca nella zona e nelle oasi della foce, luoghi affascinanti e ricchi di molte specie di uccelli. L’ingresso alla sagra è libero. Info: www.facebook.com.

FESTA DEL PESCE E DELLO SPORT, Badesse (Siena) – Il borgo di Badesse, a poca distanza dalla celeberrima città turrita di Monteriggioni, dedica i tre weekend centrali di luglio alla tradizionale Sagra del Pesce. che quest’anno giunge alla sua 39esimaa edizione. Terzo e ultimo appuntamento, dunque, nel fine settimana 20-23luglio, con ricchi menù a base di pesce e con tante deliziose specialità tra cui impepata di cozze, insalata di mare risotto alla pescatora, spaghetti allo scoglio, paccheri al ragù di moscardino, scialatielli agli scampi senza dimenticare l’immancabile cacciucco. Tra i secondi piatti sono da ricordare la spigola al forno la frittura mista, e le sarde alla brace, per ricordarne solo alcuni. Gli stand gastronomici sono aperti tutte le sere a partire dalle ore 19.30, mentre alle 21.30 prendono il via gli spettacoli musicali e il ballo. Informazioni: www.sagradelpesce.net.

SAGRA DELLE CORDICELLE, Collalto Sabino (Rieti) - Sabato 22 luglio a partire delle ore 20.00 il borgo medievale di Collalto Sabino ospita la Sagra delle Cordicelle, piatto tipico della nostra tradizione, costituito da una speciale pasta all’uovo di grando duro, tipica della zona. Dopo le cordicelle si può assaggiate l’ottimo spezzatino locale alle erbette di montagna, con la colonna sonora offerta dal Gruppo Musicale "Street Band Smilf". Lungo le vie del borgo è allestita la mostra fotografica "Fuori dal Ciack" di Angelo Novi. Informazioni: www.facebook.com/proloco.sabino/



SAGRA DEL MAIALINO ALLA BRACE, Contrada Camporota, Treia (Macerata) - Appuntamento da giovedì 20 a domenica 23 luglio nella piazza e campetto di Contrada Camporota, a Treia, per un fine settimana di tradizioni e di buoni sapori, in occasione della festa di S. Vincenzo. Nei giorni della sagra, come consuetudine, i volontari del Circolo Acli Pro Camporota A.p.s., coadiuvati dagli amici del Comitato parrocchiale di S. Maria in Selva, accolgono gli ospiti con tanti buoni sapori e soprattutto con il maialino alla brace. Domenica 23 luglio, festa di San Vincenzo, protettore delle campagne, alle ore 11,00 viene celebrata la Santa Messa, seguita dalla benedizione della campagna e dei mezzi agricoli. Il programma civile prevede, giovedì 20, alle ore 21,00 il torneo di briscola e alla stessa ora uno spettacolo teatrale. Venerdì 21, alle ore 21,00 un altro torneo dei carte e dalle 21,30 una serata danzante. Sabato 22, nel pomeriggio, alle ore 14.30 si gioca a bocce e la sera torna di scena la musica. Domenica 23, alle ore 8,00 si radunano i cavalieri che partecipano alla “Cavalcata delle Due Valli”. Alle ore 17,00 ci si diverte con gli stornellatori del gruppo “La Martinicchia”. Lo stand gastronomico in cui rimpinzarsi di maialino è aperto nelle serate di giovedì, venerdì e sabato, per la cena; domenica anche a pranzo. Il maialino alla brace è però disponibile soltanto per la cena del sabato e domenica a pranzo e a cena, anche da asporto. Informazioni: www.facebook.com.

WINE E TARANTA FEST, Teora (Avellino) – Tre giorni con un evento che unisce le tradizioni enogastronomiche e culturali dell’Irpinia, da venerdì 21 a domenica 23 luglio, all’insegna del gusto e della buona musica. Le vie centrali del borgo campano di Teora, sulle colline dell’Alta Irpinia, sono sede di degustazioni di vini e prodotti tipici locali, con l’accompagnamento di musica dal vivo. Ci sono spettacoli teatrali e di danza, proiezioni d’autore, allestimenti d’arte e spazi dedicati alle associazioni presenti sul territorio, in un percorso tra i segreti dell’artigianato e i buoni sapori. Informazioni: www.facebook.com/WineTarantaFest/.