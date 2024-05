Sagre: un week end di gusto per tutti i palati

FESTA DEL RISOTTO, Villimpenta (Verona) – Appuntamento a Villimpenta, borgo situato tra le provincie di Mantova e Verona, dove per tre fine settimana consecutivi (dal 30 maggio al 2 giugno, e poi ancora dal 6 al 9 giugno e dal 13 al 16 giugno), si celebra una grande festa in onore del risotto, piatto principe della tradizione gastronomica locale. La festa giunge quest’anno alla sua 76esima edizione e, come consuetudine, vede impegnati abili maestri risottai impegnati nella preparazione della variante locale di questo squisito primo piatto, proposto secondo la tipica ricetta locale, addirittura depositata in uno studio notarile nel 1990. L’autentico risotto alla Villimpentese deve essere a base di riso semifino vialone nano; cotto in un paiolo di rame o lega d’alluminio fatto artigianalmente; il “pisto”, cioè il condimento, deve essere ottenuto da carne di maiale genuina e sapientemente lavorata; la cottura è a vapore, affinata da una lunga esperienza. L’atmosfera della festa è rallegrata da spettacoli gratuiti, bancarelle, luna park, pesca di beneficenza e musica dal vivo. Informazioni: www.facebook.com.

FESTIVAL DELLA BIRRA ARTIGIANALE PIEMONTESE, Stresa (Verbano-Cusio-Ossola) - Da venerdì 31maggio e domenica 2 giugno i boccali si levano in uno spumeggiante weekend sul lungolago di Stresa, in compagnia delle ottime birre artigianali locali. Il “Sapori Tour”, l’evento che gira le piazze italiane alla scoperta delle migliori birre artigianali, fa tappa sulle sponde del lago Maggiore, con i “Mastri birrai on the Road” che attendono gli estimatori per offrire assaggi di birra artigianale piemontese, accompagnati da ottimi piatti dell’enogastronomia street-food. L’atmosfera è rallegrata dalla musica delle cover band e da altri artisti: venerdì 19 è in programma un tributo ai Queen mentre sabato 20 si omaggia Vasco Rossi. Ingresso gratuito. Orario: venerdì dalle ore 18.00 alle ore 24.00; sabato e domenica dalle ore 10.00 alle ore 24.00. INFO: Informazioni: www.facebook.com.

SAGRA DELLA BUFALA, Cologno al Serio (Bergamo) - Due lunghi week end, dal 31 maggio al 2 giugno e dal 7 al 9 giugno sono l’occasione perfetta per scoprire le specialità gastronomiche di bufala. La festa si svolge a Cologno al Serio, in provincia di Bergamo, dove si può approfittare di grigliate di carne di bufalo, piatto forte della festa, ma ci sono anche costate, tagliata e super hamburger da gustare insieme ai primi piatti della tradizione rivisitati con le specialità̀ di bufala. Tutte le sere ci si può rallegrare con musica dal vivo, speciali cocktails e con una selezione di birre Grimbergen. La cucina è aperta tutte le sere dalle ore 19.00, il sabato e nei giorni festivi anche a pranzo dalle ore 12.00. L’area ristoro è coperta, si consiglia la prenotazione. Informazioni: E-mail: sagrabufala@gmail.com.

ERBE DEL CASARO, Val Brembana (Brescia)- Secondo fine settimana, sabato 1° e domenica 2 giugno, in cui scoprire i prodotti tipici e le erbe di montagna: appuntamento negli 11 comuni dell’Altobrembo che aderiscono all’iniziativa, per conoscere i profumi e i sapori delle erbe spontanee locali e dei formaggi tradizionali dell’Alta Valle, e nello tempo esplorare i pittoreschi borghi, la flora e le tradizioni di queste montagne. Ci sono gli “Aperitivi di Erbe del Casaro“, gustosi appuntamenti nei quali scoprire prelibati formaggi, tra cui il Bitto, lo Strachitunt, il taleggio e i “formai de Mut”, e le erbe spontanee della Valle, proposti in appetitosi stuzzichini. Il programma dettagliato della sagra si trova sul sito dell’evento. www.erbedelcasaro.it.

CANDELO IN FIORE, Candelo (Biella) - Candelo, piccolo borgo medioevale del biellese, dà appuntamento fino a domenica 2 giugno a tutti gli appassionati di piante e fiori per un evento che, ogni due anni, dispensa colori, profumi e sapori. Teatro della manifestazione è il Ricetto, l’antica struttura fortificata sorta in epoca medievale per volontà della popolazione allo scopo di conservare e difendere i beni più preziosi della comunità. La manifestazione è un vero e proprio viaggio nel tempo, lungo le viuzze acciottolate, le torri e le mura del borgo medievale, dove abili maestri florovivaisti creano un percorso sensoriale tra colori e profumi. Ci sono anche la mostra fotografica dedicata alla montagna, con gli scatti del fotografo Valerio Minato allestita lungo le vie del borgo, mentre altre esposizioni fotografiche sono visitabili all’interno delle cantine. Sono anche in programma serate gratuite, ma su prenotazione, dedicate alla natura e alla sostenibilità ambientale, con la partecipazione di grandi ospiti. Orari: giorni feriali, dalle ore 9.00 alle ore 22.00; sabato e 2 giugno, dalle ore 9.00 alle ore 23.00; domenica, dalle ore 9.00 alle ore 19.00. Il prezzo dei biglietti varia a seconda della fascia oraria. Tutte le informazioni sono sul sito: www.candeloeventi.it.

FESTA DELLE COZZE, Cervia (Rimini) – Da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno gli appassionati della cucina marinara trovano pane per i loro denti a Cervia, sulla riviera romagnola, con i gustosi piatti a base di cozze a km zero, provenienti direttamente dal mare antistante la cittadina. Negli stand gastronomici, oppure nei ristoranti del borgo, si possono gustare questi squisiti molluschi, protagonisti di piatti dal sapore unico e genuino. Un’edizione speciale di “Borgomarina Vetrina di Romagna” contribuisce ad animare il borgo dei pescatori. Informazioni: www.turismo.comunecervia.it.

MOSTRA DEL CHIANTI, Montespertoli (Firenze) – Appuntamento nel cuore del Chianti, per un’intera settimana, da sabato 25 maggio a domenica 2 giugno, con i prodotti tipici, le tradizioni contadine, le grandi risorse di una terra prospera e bellissima. I produttori di Chianti espongono le loro etichette per la degustazione; in piazza del Popolo sono allestiti gli stand gastronomici di prodotti locali. Ci sono anche convegni tecnici, degustazioni gastronomiche, mostre, momenti musicali. INFO: www.mostradelchianti.it.

FESTIVAL DEL BRODETTO E DELLE ZUPPE DI PESCE, Fano (Pesaro e Urbino) - Un lungo weekend, da giovedì 30 maggio a domenica 2 giugno, offre ai visitatori un ricco programma di tradizione marinara, letteratura , poesia e lezioni di cucina, ma anche di musica e divertimento. Protagonista è il brodetto di pesce, al quale è dedicato un vero e proprio festival, con piatti prelibati e interessanti momenti di condivisione culturale. Ci sono cooking show, convegni, lezioni di cucina, degustazioni e corsi, ma anche musica, giochi e gare sportive: protagonista è sempre il tema della pesca con proposte e attività per tutti i gusti. Da non perdere anche il Fuori Brodetto, un evento che si protrae per un intero mese con un circuito di oltre 30 ristoranti marchigiani che proporranno la Zuppa di Brodetto a un prezzo speciale. Informazioni: www.festivalbrodetto.it.

FESTA DEL PESCATO DI PARANZA, Castellabate (Salerno) – Da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno Castellabate propone un week end all’insegna del mare con la Festa del pescato di paranza, in cui i colori e i profumi del Cilento sono grandi protagonisti. L’appuntamento è a Villa Matarazzo, in località Santa Maria di Castellabate, il borgo reso celebre dal film “Benvenuti al Sud”, per un grande tributo alla tradizione del pescato e alla frittura di paranza, ovvero del pesce di piccolo taglio, pescato al momento dalla flotta peschereccia locale e cucinata, come da tradizione, in una padella gigante di 4 metri di diametro, nella quale verranno fritti oltre 25 quintali di pesce. Sono in programma momenti di intrattenimento musicale, mercatini gastronomici, laboratori artigianali e convegni legati al mare. Informazioni: www.associazionepuntatresino.it.

SAGRA DELLA CILIEGIA FERROVIA, Turi (Bari) – Due giorni di allegria all’insegna del rosso, sabato 1° e domenica 2 giugno, in compagnia delle deliziose Ciliegie Ferrovia, per una bella sagra che anima le vie e le piazze di Turi, cittadina sulle prime colline dell'altopiano della Murgia. Le ciliegie sono accompagnate da molti prodotti tipici di questo territorio, con stand espositivi legati alla gastronomia e ai prodotti della tradizione locale, mostre, musica, canti e balli popolari, artisti di strada e tanto divertimento. Per l’occasione si può fare il “Tour del Borgo”, una visita guidata tra le vie più caratteristiche di Turi, e una visita guidata alla grotta di Sant’Oronzo, organizzata dall’Associazione Bersaglieri locale. Informazioni: www.facebook.com.

GIROTONNO, Carloforte (Cagliari)- Un appuntamento ormai di tradizione, che da giovedì 30 maggio a domenica 2 giugno riunisce a Calaforte, sull’Isola di San Pietro, lungo la rotta del tonno, le storie e la cultura millenaria di un luogo di mare. Girotonno non è solo una full immersion di gusto, accompagnata da momenti di musica e spettacolo, ma un’occasione in cui scoprire pagine segrete di cultura del mare, in cui conoscere storie e tradizioni legate al mondo della pesca nella tonnara. La tradizione si rinnova ogni anno dal 1738, anno di fondazione della cittadina di Carloforte: ricette locali e internazionali si sfidano n una tenzone, la “Tuna Competition”, tra chef internazionali provenienti da sei Paesi (Argentina, Giappone, Italia, Marocco, Messico e Portogallo), nella cornice di spettacoli, incontri e live cooking tutti dedicati al tonno rosso di qualità, per uno scambio culturale tra regioni mediterranee o più lontane ancora, che mantengono viva la tradizione di tonni e tonnare. Il momento clou è rappresentato dal concorso di cucina, nel quale i partecipanti sottopongono le loro creazioni a una giuria di qualità, ma ci sono anche i “Girotonno Live cooking “e, sul lungomare e nelle strade del centro storico, il mercatino con specialità agroalimentari locali e prodotti dell’artigianato sardo. Il villaggio espositivo, il Tuna Village, è allestito sulla banchina Mamma Mahon tutti i giorni fino a tarda sera, con la possibilità di concedersi degustazioni di tonno, specialità gastronomiche locali e ricette della gastronomia giapponese. In occasione della manifestazione sono organizzate escursioni e trekking alla scoperta dell’isola di San Pietro e tra i vicoli di Carloforte. Informazioni: www.girotonno.it.