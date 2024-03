Sagre e appuntamenti: i buoni sapori del week end

BEEF & SNOW, Val d'Ega (Bolzano) – Tra i panorami innevati dell’Alto Adige si rinnova l’appuntamento con “Beef and Snow”, per ricaricarsi di energia tra una sciata e l’altra, e scoprire tanti piatti deliziosi a base di ottimi prodotti locali. Si conclude domenica 24 marzo la manifestazione che coinvolge le baite, i rifugi del comprensorio sciistico e i ristoranti di Obereggen e Carezza, nei quali assaggiare capolavori culinari a base di carne bovina di alta qualità, rigorosamente provenienti dai pascoli della Val d'Ega, proposti anche in modo insolito. Informazioni: eggental.com.



RODA DLES SAUS, Alta Badia – Il gusto e la tradizione della cultura ladina sono protagonisti in cinque rifugi dell’area sciistica Skitour La Crusc, in Alta Badia: appuntamento dal 17 al 24 marzo per godere il magico connubio sci-gastronomia e per gustare ricette tradizionali abbinate a ottimi vini locali. Tra una discesa e l’altra all’ombra delle Dolomiti, Patrimonio Mondiale Unesco, la pausa di ristoro diventa esperienza gourmet con le ricette tradizionali della cucina locale. Partecipano all’iniziativa il rifugio Ütia Nagler., che propone gnocchi di patate con formaggio di capra e crescione; il rifugio Ütia L’Tamá in cui degustare i crafuns Mori, frittelle tradizionali con miele di bosco Ütia La Crusc – Santa Croce, in cui gustare pappardelle al gran arso con ragù di carne di manzo; al rifugio Ütia Lé si mangiano invece i canederli pressati, formaggio grigio e insalata di cappucci; infine la zuppa di gulasch con carne di cervo nostrana aspetta gli affamati sciatori al rifugio Ranch da André, raggiungibile solo a piedi. Informazioni www.altabadia.org

BOLLICINE IN VILLA, Santa Maria di Sala (Venezia) – Appuntamento sabato 23 e domenica 24 marzo nella splendida cornice di Villa Farsetti a Santa Maria di Sala, alle porte di Venezia, con ottime bollicine e gustosi prodotti gastronomici. L’evento, giunto alla sua sesta edizione, raccoglie oltre cento vini selezionati appositamente. Ci sono degustazioni, incontri di approfondimento dedicati alla storia, al metodo di lavorazione e alla filosofia dei produttori, masterclass (a pagamento). Da segnalare, sabato alle ore 13.00, l’evento “Ostriche e Champagne”; domenica alle ore 12.30 “Le grandi bolle d’Italia” e, alle ore 16.30, “Champagne with Passion”. Sabato 23 marzo si tiene inoltre la Cena di Gala, riservata alla cultura d’impresa e l’identità delle grandi bollicine nazionali ed internazionali. Orario: dalle ore 10.00 alle ore 20.00. Informazioni: www.bollicineinvilla.it.



ROLLING TRUCK STREET FOOD, Novara – Rolling Truck Street Food, il viaggio itinerante all’insegna del gusto e della cultura gastronomica, inaugura la stagione 2024 nella cittadina piemontese nel week end delle Palme, con una tre giorni all’insegna del gusto. Appuntamento nella location di Piazza Puccini con ottimo cibo, buona musica e momenti di intrattenimento e spettacolo. Anima della festa sono i tanti food truck che, dal 22 al 24 marzo, invadono la piazza con mille sapori e profumi, provenienti dalla cucina tradizionale italiana e internazionale. Ci sono gli arrosticini abruzzesi, pane e panelle, mini-arancini, olive ascolane, e poi hamburgher, pulled pork, panzerotti, gnocco fritto, Pad Thai, Korean corn dog, ravioli al vapore se molto altro. Non mancano la buona birra, le performances degli artisti di strada e DJ set. Orario dalle ore 11.00 alle ore 24.00. Informazioni: www.rollingtruckstreetfood.net



SAGRA DELLA SEPPIA, Pinarella, Cervia (Ravenna) – Una settimana di tempo, da lunedì 18 a domenica 24 marzo, per visitare la 23esima edizione della Fiera di San Giuseppe con la Sagra della Seppia. L’appuntamento è nel centro di Pinarella, presso Cervia, dove vengono allestiti stands gastronomici di cucina marinara con vari menù nei quali la seppia è sempre protagonista. La sagra è organizzata dall’associazione Antichi sapori di Romagna. Info: www.sagradellaseppia.it.

FRITTELLE IN FESTA - Rapolano Terme (Siena)- Continua, fino a domenica 24 marzo, la sagra che prende i visitatori per la gola da quasi due mesi con il profumo e il sapore delle meravigliose frittelle di Rapolano Terme, meglio se accompagnate da un buon bicchiere di vinsanto. L’appuntamento è giovedì mattina, sabato pomeriggio e domenica tutto il giorno, tra numerose bancarelle con frittelle preparate al momento, secondo la ricetta tradizionale, da accompagnare con un buon bicchiere di vino locale. Informazioni: www.facebook.com.

MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO MARZUOLO DELLE CRETE SENESI, San Giovanni d’Asso (Siena) - Nel cuore delle crete senesi, a San Giovanni d'Asso, sabato 23 e domenica 24 marzo sono dedicati alla mostra mercato del Tartufo Marzuolo, conosciuto anche come Bianchetto, perché è una varietà del più celebre tartufo bianco. Nel borgo toscano, Il tubero, che si raccoglie nel periodo compreso tra gennaio e aprile, è protagonista di un grazioso mercatino insieme ad altri prodotti enogastronomici di filiera corta, prodotti bio e oggetti di artigianato; il ricco programma della manifestazione prevede anche laboratori didattici, spettacoli musicali, un ritrovo di macchine d’epoca ed escursioni in MTB. Informazioni www.tartufodisangiovannidasso.it.

FESTA DEL CINGHIALE E DEL TORTELLO, Vicchio di Mugello (Firenze) – Un lungo periodo, dal 2 marzo al 7 aprile, dedicato al sapore intenso del cinghiale, per sei week end consecutivi da vivere immersi nella natura del Lago Viola, a Vicchio di Mugello, sulle colline toscane. Circondati dalla splendida cornice naturale del lago Viola, a pranzo (il sabato, la domenica e i festivi) e a cena, o negli stand gastronomici al coperto, i visitatori possono godersi i piatti classici della gastronomia locale, dai tortelli di patate rigorosamente fatti a mano, al peposo o al carrè di cinghiale, oppure squisite bistecche alla brace e molte altre specialità. Ci sono anche l’area giochi per i bambini, uno spazio merende e momenti di intratterranno. A disposizione un parcheggio con area gratuita per la sosta camper. https://www.facebook.com/festadeltortello.



SAGRA DEL FRITTELLO, Poggio San Lorenzo (Rieti) - Una domenica all'insegna del frittello di broccolo, da assaggiare domenica 24 marzo nel cuore della Sabina, nella festa più sfiziosa che si possa immaginare, che si celebra da 43 anni poco dopo l'arrivo della primavera. Si comincia a friggere già dalla mattina, immergendo il broccolo nella morbida pastella preparata notte tempo dalle massaie locali e poi fritto nell'olio d'oliva extravergine della Sabina, da gustare caldo o freddo. Dalle ore 10 è aperto il mercatino di artigianato e agricoltura e dallo stesso orario sono a disposizione visite guidate del borgo che si ripetono ogni ora. Alle 12.30 apre lo stand gastronomico con tanti piatti da scoprire. Non manca l'intrattenimento con musiche e stornelli. INFO: www.facebook.com.



SAGRA DEI MACCHERONI, Mongiuffi Melia (Messina) – Sabato 23 marzo, a partire dalle ore 21 il borgo collinare di Mongiuffi Melia a pochi chilometri da Taormina, si prepara a festeggiare la Pasqua con una serie di eventi, tra cui la seconda edizione della sagra dei maccheroni siciliani fatti al ferretto, in programma in piazza San Sebastiano. La serata è un’ottima occasione per assaporare la cucina tradizionale siciliana, gustando i prelibati maccheroni conditi con il sugo di carne, il tutto accompagnato da ricotta infornata e vino della valle del Ghiodaro. In occasione della festa è possibile approfittare di una visita guidata al palazzo Corvaja, antica dimora nobiliare della città che racchiude al suo interno affreschi e testimonianze storiche. Vengono inoltre proiettati alcuni video dedicati alle usanze e alle celebrazioni tipiche pasquali, con l’antica rappresentazione degli "Angeli" e con il suggestivo e caratteristico incontro della Madonna e di Gesù risorto, che si svolge il lunedì successivo alla Pasqua. INFO: www.facebook.com.