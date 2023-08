Le sagre di gusto del primo weekend di agosto

Segnaliamo i più interessanti, al mare e ai monti: alcuni si svolgono in località turistiche, per rendere ancora più interessante il nostro soggiorno vacanziero, o per offrirci uno spunto interessante per un mini-soggiorno o per una gita fuori porta. Ecco, dunque, dove andare nel weekend 4 -6 agosto.

Il mese di agosto si inaugura con tante sagre gastronomiche all’insegna dei sapori dell’estate, in programma un po’ ovunque in Italia.

SAGRA DEL MIRTILLO, Rasura Mellarolo (Sondrio) – Appuntamento in Valtellina, da giovedì 3 a domenica 6 agosto, con i deliziosi e salutari frutti blu-violacei, protagonisti di questa bella sagra, appuntamento sfizioso e originale. La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco di Rasura Mellarolo, grazioso borgo valtellinese, propone un ricco menù a base di mirtilli, con invitanti primi piatti e pietanze dedicati ai gustosi frutti del sottobosco, accompagnati da momenti a tema con musica e cultura. Oltre a ottimi piatti da assaggiare per la gioia del pelato, ci sono iniziative collaterali, il mercatino di prodotti tipici e la mostra degli antichi mestieri. Informazioni: www.facebook.com.

ARDESIO DI…VINO, Ardesio (Bergamo) - Un gustoso evento enogastronomico è in programma sabato 5 e domenica 6 agosto nel suggestivo centro storico del borgo dell’alta Val Seriana, dove si danno convegno tanti deliziosi prodotti locali e i sapori della penisola, in rappresentanza di una decina di regioni italiane. È confermata anche la partecipazione di vignaioli sloveni, spagnoli e francesi. Fanno parte del programma degustazioni e incontri con i produttori, le cene ecosostenibili all’aperto a base di prodotti tipici, la cena DiVina, e la Piccola Scuola di Cucina, con uno chef pronto a condividere alcuni segreti di alcuni piatti tipici della tradizione italiana. Ci sono anche i laboratori ludico-creativi per i bambini e alcuni concerti. Informazioni: www.ardesiodivino.it.

PALIO DEL GOLFO, La Spezia – L’antica tradizione marinaresca diventa spettacolo lungo le banchine a mare e la passeggiata Morin per una grande gara a colpi di remo. Tredici borgate entrano in competizione per aggiudicarsi il titolo dell'anno a suon di sudore e fatica, tra i colori e l’incitamento della folla, alla conquista del Palio del Golfo, per godere per un anno intero del rispetto e dell’ammirazione che spetta al vincitore. Oggi si tratta solo di una competizione sportiva, ma un tempo chi si aggiudicava il Palio godeva di numerosi privilegi, tra cui la priorità di scarico in banchina del pescato o della merce trasportata, incrementando il guadagno e conquistando il diritto al riposo prima degli altri. Le tredici borgate in lizza oggi sono moderni quartieri o rinomati villaggi sul mare, ma la passione e l’entusiasmo con cui si vive il Palio sono immutati oggi come un tempo. Venerdì 4 agosto si svolge la tradizionale sfilata notturna delle borgate; sabato 5 agosto invece, alle ore 15.30 appuntamento con la Pesa delle Barche, le tipiche imbarcazioni costruite dai maestri d’ascia locali, mentre alle ore 20.00, in Corso Cavour, c’è la cena delle borgate. La gara, in programma domenica 6 agosto prevede diverse tre categorie (femminile, senior e junior). a partire dalle ore 17.00 si può assistere al Palio femminile, seguito alle 18.00 da quello junior, mentre il 98° Palio del Golfo prende il via alle ore 19.30. La serata si conclude alle ore 22.30 con il tradizionale spettacolo di fuochi d’artificio. La premiazione finale è in programma nella giornata di lunedì 7 agosto. Informazioni: www.paliodelgolfo.it.

SAGRA DEL CROSTINO, Poggio Berni-Poggio Torriana (Rimini) - Sabato 5 e domenica 6 agosto si rinnova l’appuntamento con la tradizionale Sagra del Crostino, tutto da gustare nello stand gastronomico aperto dalle 19.00 alle 22.00. Le due serate prevedono anche un intrattenimento musicale dedicato a Lucio Dalla, con canzoni dal 1970 al 1979 nella serata di sabato, e dal 1979 al 1999 nella serata di domenica. INFO: www.facebook.com/prolocopoggioberni/

SAGRA DEL CUNIGLIOLO FRITTO, San Miniato (PIsa) - Appuntamento per tutto il mese di agosto (da sabato 3 a domenica 27, nelle serate di giovedì, venerdì, sabato e domenica, oltre che a Ferragosto) nel centro storico di San Miniato, con una golosa sagra nella quale godere tutto il gusto del territorio. Piatto protagonista della festa è il cunigliolo fritto, ovvero la frittura di consiglio, accanto alla quale si possono assaggiare i migliori sapori della Toscana. Tutti da gustare sono i crostini toscani, le pappardelle al cunigliolo, cunigliolo alla contadina e, ovviamente, frittura di coniglio. Accompagnano la festa ottimi vini locali e tanta musica. Informazioni: www.facebook.com/lesagredelaserra.



FERMENTO – FESTIVAL DELLE BIRRE ARTIGIANALI, Tarquinia Lido (Viterbo) – Chi ama la birra non può perdere questa sagra, all’insegna della bevanda spumeggiante: da giovedì 3 a domenica 6 agosto il lungomare di Tarquinia ospita le migliori birre artigianali. I punti di degustazione sono situati tra il lungomare dei Tirreni e viale delle Sirene, per quattro giornate di gusto e divertimento in compagnia di cinque mastro birrai, dai quali ascoltare trucchi e segreti su ogni tipologia di birra. I birrifici presenti sono: il cuneese Birrificio Baladin, il viterbese Birra Artigianale Italiana (Bai) della Società Agricola Meonia, i romani Birrificio Tiber e Resaka Bweing Tribe e il Birrificio San Biagio di Nocera Umbra. Oltre alle ottime birre chiare, ambrate, rosse e scure, e la “Special Fermento” prodotta appositamente per il festival, si può cenare con ottimo street food presso i food truck allestiti sul lungomare. C’è anche un programma di concerti, con tanti ospiti musicali. L’ingresso è libero. INFO: www.facebook.com. https://www.facebook.com/fermento.festadellabirra/

LE NOTTI DELLA CONTEA, Conversano (Bari) – Da venerdì 4 a domenica 6 agosto l'antico borgo pugliese di Conversano torna a vivere nel Medioevo e negli antichi fasti della dinastia aragonese. La manifestazione rievoca la nomina di Giangirolamo II Acquaviva d’Aragona a Conte di Conversano, e convoca per l’occasione una ricca compagnia di dame e cavalieri, monaci, artigiani, popolani, sbandieratori e molti altri ancora, coinvolgendo così gli abitanti e i turisti che ogni anno affollano la cittadina pugliese. In occasione dell’evento nel borgo antico prendono vita storia e mito, con l’accampamento militare, i banchi degli antichi mestieri allestiti lungo le vie del borgo, gli antichi giochi medievali tutti da provare, o, soprattutto, le gioie del palato regalate dalle prelibatezze pugliesi in vendita presso il Mercato medievale. Ci sono percorsi didattici e turistici, visite guidate, aperture straordinarie dei monumenti storici e ancora convegni, approfondimenti storici e mostre d’arte antica. INFO: lenottidellacontea.it.