Sagre gastronomiche: dalla cazoeula alle frittelle

IL FESTIVAL DELLA CAZOEULA, Cantù (Como) - Giunta all’undicesima edizione, fino al 28 febbraio questa sagra è un omaggio alla cazoeula, il più tipico piatto brianzolo, diffuso in gran parte della Lombardia con molteplici versioni e vari nomi. A base di verze, costine e cotenne era il piatto contadino tipico dell’inverno. Il festival, oltre che a Cantù, si tiene nella Brianza comasca e in parte della Brianza lecchese e monzese dove un folto gruppo di ristoranti tiene in menu a prezzo fisso di 18€ un piatto di cazoeula con polenta e invita gli avventori a votarlo. Il giudizio dei consumatori, unito a quello tecnico degli chef dell’Associazione Cuochi della Provincia di Como e di giornalisti di settore, decreterà il vincitore dell’ambito trofeo Cazoeula d’oro attribuito alla miglior cazoeula dell’anno. La manifestazione intende valorizzare la tradizione di questo gustosissimo piatto, che per i brianzoli è qualcosa di più di una semplice pietanza, ma è una sorta di riconoscimento identitario locale, che va gustato in compagnia, innaffiata da una buona barbera o una buona bonarda dell’Oltrepo Pavese. Informazioni: www.festivaldelacazoeula.it



SAGRA DI SAN BELLO, Berbenno di Valtellina (Sondrio) - La gallina è protagonista, in tutte le sue fantasiose variazioni culinarie, degli weekend gastronomici in programma fino al 18 febbraio. Per l’occasione viene imbandito un vero e proprio banchetto in cui viene cucinato tanto pollame, rigorosamente ruspante, nei modi della tradizione: da richiedere lo specialissimo menù di San Bello. Previsti spettacoli e tanta musica. Informazioni: www.sagradisanbello.it



ChocoLOVE, Milano - A Palazzo Bovara, in Corso Venezia a Milano si terrà il primo evento dedicato alla cultura del cioccolato, con ChocoLOVE, l’evento che dal 10 al 12 febbraio farà del capoluogo meneghino la capitale del cioccolato. La manifestazione si terrà a Palazzo Bovara nel cuore del capoluogo lombardo, regalerà al pubblico tre giornate all’insegna della dolcezza e della prelibatezza. Parteciperanno all’evento: il maestro Iginio Massari, maestro pasticcere e celebre volto in tv. Un modo per conoscere anche la “Cocoa Belt”, lazona di massima produzione del cacao: Africa Occidentale, America Latina e Asia. Informazioni: www.facebook.com



Frittelle a volontà - San Donato in Collina, frazione di Rignano sull'Arno (Firenze) è un grazioso borgo toscano è noto come “Il Paese delle frittelle”, e alla sua prelibatezza locale dedica per 3 mesi, tutti i sabati e le domeniche fino al 19 marzo, la popolare Sagra delle Frittelle. Una tradizione che scandisce con dolcezza, da oltre 30 anni, il periodo che va dalla fine delle festività natalizie alla domenica precedente Pasqua. Saranno offerte calde frittelle artigianali seguendo la ricetta tradizionale che ha come ingredienti arance, latte, riso e zucchero, senza glutine. Oltre a queste, vengono preparate anche deliziose frittelle con l’uvetta. Il tutto da gustare con un bicchiere di vin santo. Informazioni: www.facebook.com. Le frittelle sono protagoniste anche di un’altra manifestazione toscana, a Rapolano Terme in provincia di Siena, che durerà fino al 19 marzo. L’appuntamento è sulle colline senesi il giovedì mattina, il sabato pomeriggio e la domenica per l’intera giornata, quando il borgo di Rapolano Terme si anima di bancarelle con frittelle preparate al momento secondo la ricetta tradizionale. Informazioni: www.facebook.com



CIOCCOLENTINO, Terni - Selezionatissimi produttori di cioccolato e pasticceri provenienti da tutt'Italia, oltre 400 varietà di dolci prodotti, un ricco calendario di attività fra degustazioni, cooking show, momenti di degustazione, laboratori per grandi e piccini: torna anche quest’anno a Terni Cioccolentino Festival nazionale del cioccolato, dal 10 al 14 febbraio, il dolce e atteso appuntamento inserito nei festeggiamenti di San Valentino, patrono della città e degli innamorati. Cioccolentino è un evento che unisce la dolcezza del cioccolato all’amore, trasformando Terni nella capitale dell’amore, dove confluiscono ogni anno oltre 150.000 visitatori. Per i 5 giorni della sua 19° edizione, moltissimi gli eventi nel centro cittadino, che per l’occasione si accenderà con scintillanti luci ed addobbi di cuori luminosi, choco point e Love Point che saranno lo scenario perfetto per dolci scatti per immortalare la dolce giornata vissuta: l’immancabile Chocolate Expo con oltre 40 espositori dei migliori prodotti in cioccolato e della pasticceria, Love Circus animato da artisti circensi, Chocolate and Spirits (degustazioni guidate di vini e cioccolati), degustazioni al buio e molto altro ancora. Informazioni: www.cioccolentino.com