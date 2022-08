Sagre: ecco gli eventi di gusto per il prossimo weekend

SAGRA DELLA NOCCIOLA Piemonte IGP, Cortemilia (Cuneo) –

Appuntamento da venerdì 20 a domenica 28 agosto con la nocciola locale, fiore all'occhiello di questo territorio piemontese. La fiera, giunta alla sua edizione numero 67, raggiunge l’apice in questo fine settimana conclusivo, con stand gastronomici allestiti nel borgo medievale del paese; cuochi di fama propongono tantissime specialità culinarie del mondo, reinterpretate con la nocciola di Cortemilia, abbinata a specialità a base di carne, pesce e verdure. Giochi, balli, musica accompagnano le giornate della festa. Informazioni: www.fieranocciolacortemilia.it

FOOD FILM FEST, Bergamo

- Il cibo diventa arte da mercoledì 24 a domenica 28 agosto, la rassegna che unisce le migliori produzioni cinematografiche dedicate al mondo della gastronomia e gli eccellenti prodotti enogastronomici del territorio bergamasco. Piazza Mascheroni a Bergamo Alta, si trasforma in un gustoso cinema all’aperto, in cui assistere alla proiezione di oltre 50 film, seguiti da degustazioni guidate per scoprire le eccellenze delle filiere locali. Tre le categorie di pellicole in concorso: Food Movie, aperta a fiction e film di narrazione; Doc, riservata a opere documentaristiche, reportage e inchieste; Animation film in cui lo schizzo, la linea grafica, la scultura e i materiali prendono vita attraverso diverse tecniche. Da non perdere i laboratori del gusto, aperitivi letterari e laboratori ludico educativi per i bambini. Informazioni foodfilmfestbergamo.it.

SAGRA DELLE SFOGLINE, Massa Lombarda (Ravenna)

– Un’arte antica e gustosissima, quella della pasta lavorata a mano: si festeggia dal 25 al 31 agosto, ma il culmine è sabato 27 con una gara gastronomica dal sapore casalingo e genuino, disputata a colpi di pasta e mattarello. Le sfogline, le specialiste della pasta lavorata a mano, si disputano il primato di velocità e destrezza nel realizzare la sfoglia con la quale si preparano le tagliatelle, destinate a finire nel piatto condite con ottimo ragù. Lo stand gastronomico in cui assaggiare il risultato di tanta abilità e passione apre alle ore 19.00 e propone numerose specialità locali fino a tarda sera. In concomitanza con la sagra, venerdì 26 si tiene l’11esima edizione della festa del Buco Incavato, dedicata alla pesca di Massa Lombarda: la festa ha lo scopo di valorizzare il progetto di recupero delle tradizioni contadine e delle loro piccole produzioni di eccellenza. Informazioni: www.comune.massalombarda.ra.it.

SAGRA DEL CUNIGLIOLO FRITTO, La Serra di San Miniato (Pisa) -

Appuntamento, nelle serate di giovedì, venerdì, sabato e domenica nel centro storico della cittadina toscana per una golosa sagra dedicata al gusto del territorio con il cunigliolo (ossia il coniglio) fritto nei panni del protagonista. Organizzata dall’associazione La Serra Insieme, il piccolo centro sulle colline sulle colline pisane propone una gustosa panoramica di sapori di Toscana dall’antipasto al dolce, tra cui crostini toscani, pappardelle al cunigliolo, cunigliolo alla contadina e, ovviamente, frittura di coniglio. Ci sono anche musica dal vivo e atri intrattenimenti. Informazioni: www.facebook.com/lesagredelaserra

DIVINO ETRUSCO¸ Tarquinia (Viterbo) –

Appuntamento nell’ultimo weekend di agosto con i sapori e le tradizioni di questo territorio e con il divertimento per grandi e piccini. L’evento mette in risalto i vini, ma anche i sapori e la cultura alimentare di questo territorio. Appuntamento tra le vie e le piazze del bellissimo centro storico con tante occasioni di gusto e di shopping; degustazioni guidate da sommelier di fama internazionale, musica dal vivo, eventi per grandi e piccini e monumenti visitabili fino a tarda notte. INFO: www.facebook.com/tarquinia.divinoetrusco/