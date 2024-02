Appuntamenti golosi, fra sagre e rassegne enogastronomiche

Passato il periodo festoso del Carnevale, con il suo corollario di frittelle e golosi cibi tradizionali, e in attesa delle sagre primaverili che daranno il benvenuto alla primavera, anche in questo “periodo di mezzo” non mancano le occasioni, fra sagre, rassegne gastronomiche, fiere enologiche , per andare alla scoperta di cibi e vini.

TÖT PORSEL, Lonato del Garda (Brescia) Continua fino a domenica 25 febbraio la rassegna gastronomica Töt Porsel. Il maiale è il re della tavola invernale e ristoranti e trattorie di questa bella cittadina e delle sue frazioni imbandiscono gustosi menu tutti giocati sulle carni suine e sulle loro lavorazioni. I piatti sono sia quelli della tradizione (come i Maccheroncini al torchio con ragù di maiale), che creazioni contemporanee che rielaborano prodotti locali affidate all’estro degli chef (come il Riso nuvola con pestöm e zafferano di Lonato o la Pancia di maiale soffiata con gel di barbabietola al limone). Posto d’onore viene dato a straordinarie selezioni di salumi locali. In qualche menu viene proposto anche l’assaggio dell’Os de Stòmec, salume De.Co. (Denominazione Comunale) di Lonato, la cui particolarità è quella di avere nell'impasto anche l'osso dello sterno del maiale, ammorbidito e lasciato marinare a lungo in un mix di vino rosso e sale, pepe, aglio, cannella e noce moscata. Un prodotto assolutamente tipico, che viene usato anche come ingrediente di alcuni piatti, come i Ravioli di pasta fresca ripieni di Os de Stomec, e morbido di patate affumicate. www.lonatoturismo.it

IL BONTÀ, Cremona Torna a CremonaFiere per la 19esima edizione Il BonTà, salone delle eccellenze enogastronomiche del Made in Italy. Tanti gli eventi in programma dal 24 al 26 Febbraio per un viaggio multisensoriale tra i sapori del Bel Paese, degustando il meglio dei prodotti enogastronomici proposti da oltre 100 espositori. Grande protagonista dell’evento sarà il Marubino, una pasta ripiena da servire asciutta o in brodo, vera icona della tradizione gastronomica di Cremona e del suo territorio, fil rouge di numerosi appuntamenti per scoprirne la storia e i segreti. Fra l’altro, i più curiosi potranno partecipare ad una vera e propria masterclass per diventare esperti nella creazione dei marubini, e ci sarà una Champions league della pasta ripiena in brodo. Otto sfogline provenienti da diverse province si sfideranno a suon di matterello realizzando la loro versione migliore di pasta ripiena. A sfidarsi saranno le province di Piacenza con gli anolini, Cremona con i marubini, Mantova con gli agnolini, Parma con gli anolini, Reggio Emilia con i cappelletti, Bologna con i tortellini e Ferrara con i cappelletti. La competizione ad eliminazione diretta vedrà come arbitri una giuria di esperti che voteranno la migliore pasta ripiena fino a decretare la vincitrice. www.ilbonta.it

FESTIVAL DE LA CAZOEULA, Cantù (Como) Continua fino a giovedì 29 febbraio il Festival de la Cazoeula, tradizionale occasione per gustare il più tipico dei piatti della tradizione contadina brianzola. La cazoeula è una minestra a base di verze, costine e cotenne, spesso accompagnata da polenta gialla: è il piatto invernale per eccellenza, tipico della tradizione contadina locale, con lo scopo di preservare e valorizzare la tradizione di questo piatto. Cantù e varie località della Brianza lo celebrano in un festival che si ripete da ormai una decina d’anni e in cui sono coinvolti più di 30 ristoranti che propongono questo gustoso piatto. Inoltre rinomati chef brianzoli si sfidano per aggiudicarsi la “Cazouela d’Oro”, il trofeo assegnato da due giurie d’eccezione: una tecnica, composta da chef dell’Associazione Cuochi della Provincia di Como e da giornalisti di settore, e una “popolare “, composta dagli avventori invitati a votare sul sito di riferimento il proprio ristorante preferito. www.festivaldelacazoeula.it



SLOW WINE FAIR 2024, Bologna A BolognaFiere è di scena dal 25 al 27 febbraio Slow Wine Fair, la manifestazione dedicata al vino buono, pulito e giusto targata Slow Food per professionisti e appassionati. 1000 le cantine italiane e straniere presenti e 5000 le etichette, nonché gli Amari a cui è riservata la Fiera dell'Amaro d'Italia.16 le masterclass in programma, per degustare grandi vini da tutto il mondo. Tra una masterclass e una degustazione al banco d’assaggio, ci sarà un ricco calendario di convegni, incontri, presentazioni che vedranno esperti, produttori, docenti e autori confrontarsi sulle principali istanze legate al panorama vitivinicolo internazionale, con momenti di riflessione in cui scambiarsi idee su buone pratiche e obiettivi futuri, ma soprattutto conoscere storie ed esperienze virtuose che stanno tracciando nuove strade nel mondo della viticoltura da un punto di vista ambientale, culturale e sociale. Si parlerà, fra l’altro, di viticoltura biologica, dei valori fondanti dell’agroecologia, della sostenibilità in campo vinicolo. www.slowinefair.slowfood.it

