Sagre del week end: tanti appuntamenti di gusto

SAGRA DEI BISI, Colognola ai Colli (Verona) – I Bisi di Colognola ai Colli, nel Veronese, maturano in tarda primavera e hanno un sapore inconfondibile: per scoprirli e assaggiarli ci sono due fine settimana (dal 17 al 19 maggio e poi ancora dal 24 al 27 del mese). La sagra, dedicata a questa eccellenza, giunge alla sua 66esima edizione e ha come protagonista il pisello verdone nano, coltivato esclusivamente in questo territorio. La produzione è di piccola quantità e viene assorbita completamente dal mercato locale, ma in occasione della sagra è possibile acquistarne un po’ direttamente dai produttori agricoli o presso gli agriturismi e, soprattutto, assaggiare qualcosa di unico nei menù proposti per l’occasione dai ristoratori locali. La sagra è allietata da passeggiate culturali e bancarelle di artigianato locale, con oggetti vintage, usato, antiquariato, prodotti di cosmetica naturale e florovivaismo. Ci sono anche i punti di degustazione dei vini locali, tra cui Soave e Valpolicella, e di olio extra vergine d’oliva. Informazioni: www.prolococolognola.it.



PROSCIUTTO VENETO DOP IN FESTA, Montagnana (Padova) – Secondo fine settimana, fino a domenica 19 maggio, alla scoperta del prosciutto Veneto D.O.P. a Montagnana, antico borgo murato in provincia di Padova, fra tradizioni, cene gourmet, visite guidate ed eventi. Nei giorni della festa c’è la possibilità di visitare i prosciuttifici del Consorzio di Tutela del Prosciutto Veneto DOP e partecipare a cene gourmet (prenotazione obbligatoria) in cui, oltre a degustare il miglior Prosciutto Veneto DOP, si possono assaggiare i primi piatti della tradizione veneta e trentina, una selezione di formaggi e dessert, accompagnati dagli ottimi vini del territorio. Nel centro del paese è allestita l’Isola del Gusto, attiva dal lunedì al venerdì dalle 19.00 alle 24.00, il sabato dalle 11.00 alle 24.00 e la domenica dalle 10.00 alle 24.00: qui si possono trovare, oltre all’ottimo prosciutto veneto DOP, tanti primi piatti della tradizione. Nei giorni della sagra è possibile effettuare visite guidate del borgo medievale. C’è anche il mercatino, allestito nel centro storico, con show cooking e musica live. Informazioni: www.prosciuttovenetodopinfesta.com.

CANDELO IN FIORE, Candelo (Biella) - Candelo, piccolo borgo medioevale del biellese, dà appuntamento da sabato 18 maggio e domenica 2 giugno a tutti gli appassionati di piante e fiori per un evento che, ogni due anni, dispensa colori, profumi e sapori. Teatro della manifestazione è il Ricetto, l’antica struttura fortificata sorta in epoca medievale per volontà della popolazione allo scopo di conservare e difendere i beni più preziosi della comunità. La manifestazione è un vero e proprio viaggio nel tempo, lungo le viuzze acciottolate, le torri e le mura del borgo medievale, dove abili maestri florovivaisti creano un percorso sensoriale tra colori e profumi. Ci sono anche la mostra fotografica dedicata alla montagna, con gli scatti del fotografo Valerio Minato allestita lungo le vie del borgo, mentre altre esposizioni fotografiche sono visitabili all’interno delle cantine. Sono anche in programma serate gratuite, ma su prenotazione, dedicate alla natura e alla sostenibilità ambientale, con la partecipazione di grandi ospiti. Orari: giorni feriali, dalle ore 9.00 alle ore 22.00; sabato e 2 giugno, dalle ore 9.00 alle ore 23.00; domenica, dalle ore 9.00 alle ore 19.00. Il prezzo dei biglietti varia a seconda della fascia oraria. Tutte le informazioni sono sul sito: www.candeloeventi.it.



SAGRA DELL’ASPARAGO ROSA, Mezzago (Monza e Brianza) – Prosegue fino al 19 maggio la 63esima edizione della sagra che ha preso il via sabato 27 aprile. Protagonista è l’asparago rosa di Mezzago, ospitato nella bella cornice di Palazzo Archinti, luogo in cui deliziare il palato con ottimi piatti dedicati a questo prodotto di eccellenza. La manifestazione, che quest’anno si fregia del marchio “Sagra di Qualità”, si svolge tutti i fine settimana a partire dal giovedì sera, e propone tante prelibatezze a base di asparago rosa De.Co. Non manca la buona musica per rallegrare l’evento. Il ristorante è aperto il giovedì, venerdì e sabato dalle ore 19.30 (turno singolo): la domenica (turno singolo) dalle ore 12.30. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata solo online sul sito della proloco di Mezzago, dove si possono trovare anche tutte le informazioni relative alla manifestazione. INFO: www.prolocomezzago.it.



FRANCIACORTA IN FIORE, Bornato (Brescia) – Appuntamento da venerdì 17 a domenica 20 maggio presso il borgo bresciano di Bornato, per una spettacolare rassegna botanica dedicata alla cultura del verde in tutte le sue forme, con la partecipazione di architetti, agronomi, paesaggisti ed esperti del settore per stimolare l’attenzione alla qualità del paesaggio e alimentare il benessere domestico. Nel fine settimana sono in programma convegni, mostre d’arte e pittura, presentazioni di libri, ma anche ottime degustazioni del pregiato vino “Franciacorta”, abbinato alle eccellenze dell’enogastronomia locale. La rassegna è anche l’occasione per visitare, oltre alle numerose cantine locali, alcune importanti architetture storiche del territorio comunale, tra cui il castello Orlando e l’antica Pieve di San Bartolomeo in Bornato. Informazioni: www.franciacortainfiore.it.

SAGRA DELLA FRAGOLA, Lagosanto (Ferrara) - Il delizioso frutto primaverile è protagonista di una bella sagra in programma per due week end: dopo l’appuntamento del 10-12 maggio, la festa si rinnova da martedì 14 a domenica 19 maggio per un goloso momento di festa. Lagosanto, antico borgo in provincia di Ferrara, è invasa nei giorni della festa dai profumi e dal colore di questo tipico frutto primaverile. Negli stand allestiti nel centro storico, oltre ad assaggiare e acquistare le fragole, si può trovare il meglio della produzione artigianale ed enogastronomica locale, oltre ad assistere al lavoro degli artigiani impegnati a realizzare “dal vivo” i loro manufatti. Ci sono poi gli artisti di strada, per rallegrare ancora di più l’atmosfera, e il raduno di auto d’epoca. Informazioni: www.facebook.com/prolocolagosanto.fe.



PORCHETTIAMO, San Terenziano di Gualdo Cattaneo (Perugia) – La saporita carne di maialino, protagonista di tanti sfiziosissimi street food, è al centro di una sagra che costituisce una vera e propria dichiarazione di amore: PorchetTiAmo si svolge nell’incantevole paesaggio delle colline umbre che circondano Perugia, per tre giorni di porchetta e street food, birra artigianale, laboratori e degustazioni, musica e passeggiate. Il programma prevede tre giorni (da venerdì 17 a domenica 19 maggio) in compagnia dei migliori produttori di porchetta, tutta da scoprire negli stand gastronomici che propongono street food di Umbria, Toscana, Lazio, Marche, Emilia Romagna, Calabria e Sicilia, da accompagnare con una selezione di birre artigianali curata da Fermento Birra. Chi preferisce il vino trova una buona offerta di vini della Strada del Sagrantino. Sono in programma anche laboratori e degustazioni guidate, eventi e spettacoli, giochi e musica. Sabato e domenica mattina è prevista poi un’escursione in bicicletta intitolata PORK&BIKE, un tour guidato in e-bike alla scoperta del territorio, della durata 3/4 ore tra le colline del vino e le pendici del Monte Martano, attraverso strade bianche, uliveti, castelli e piccoli borghi, con degustazione di porchetta e birra durante il percorso. Informazioni: www.porchettiamo.com.



SAGRA DEGLI ASPARAGI E DEL TARTUFO, Salza Irpina (Avelino) - Sabato 18 e domenica 19 maggio, appuntamento in Piazza Michele Capozzi a partire dalle ore 19 (domenica tutto il giorno a partire dalle ore 12.00) per una sagra dedicata ad asparagi e tartufo, organizzata dal Comitato Festa Maria SS. delle Grazie, con il sostegno della popolazione salzese, delle associazioni presenti sul territorio, dalla Pro Loco CIAO SALZA Ciao Salza , Forum Giovanile Salza Irpina , Asd Salza Irpina 1999 con il patrocinio dell’ Amministrazione Comunale Salza Irpina. Si mangiano tante prelibatezze in menù a prezzi popolari, gustando orecchiette con asparagi, guanciale e pecorino, uova pochè con crema di patate e asparagi, arista di maiale con involtino di asparagi, pancetta e crema di pecorino e molto altro, e ci si diverte a suon di musica. Info: www.facebook.com.



SAGRA DEL FORMAGGIO E DEI PRODOTTI TIPICI QUISQUINESI - QUISQUINA CHEESE FESTIVAL 2024, Santo Stefano Quisquina (Agrigento) – Sabato 18 e domenica 19 maggio i prelibati formaggi e i prodotti di eccellenza locali si scoprono nel pittoresco Comune di Santo Stefano Quisquina, immerso nella splendida cornice dei Monti Sicani. L'evento, organizzato dal Comune e diventato nel corso degli anni uno dei più apprezzati e attesi nella regione, ripropone l'autentico sapore dei prodotti locali. Nelle due giornate della festa i visitatori hanno l'opportunità di assaporare una vasta selezione di formaggi pregiati, accompagnati da altri prodotti tipici, per condividere e conoscere la ricca tradizione enogastronomica siciliana. Ci sono esposizioni, degustazioni e intrattenimento, per un vero e proprio viaggio nei sapori più autentici dei Monti Sicani.INFO: www.facebook.com.