Sagre d’agosto, dove divertirsi dal Trentino alla Basilicata

ASCOLIVA FESTIVAL, Ascoli Piceno - Dal 10 al 21 agosto, ad Ascoli Piceno ecco un evento imperdibile per golosi, curiosi e gourmet nel periodo di Ferragosto una tappa gourmand per il Grand Tour delle Marche: il Piceno il Festival mondiale dell’oliva ascolana del Piceno DOP, street food made in Marche. Perfetta nelle suadenti rotondità e nel gusto carnoso, croccante e avvolgente al tempo stesso. Stiamo parlando dell’Oliva all’ascolana, o meglio della “liva”, come si pronuncia nel colorito dialetto locale, l’eccellente specialità che ha reso famosa in tutto il mondo l’Oliva Tenera Ascolana del Piceno DOP. Nella centralissima piazza Arringo, cuore della città, sarà allestito il “Villaggio dell’oliva”, un percorso tra i produttori di olive ascolane ripiene DOP lungo il quale troveranno posto anche altri 12 piatti della tradizione locale, oltre ad un’area eventi per il “Festival dei saperi & dei sapori”, un autentico festival nel festival con un ricco programma che prevede incontri culturali e dibattiti, laboratori con assaggi, ma anche iniziative speciali, come le “Olimpiadi dell’oliva”, che prevedono il coinvolgimento dei visitatori, il Premio Ascoliva, consistente in un riconoscimento destinato a chi, attraverso la gastronomia ma non solo, si è distinto nella promozione del territorio piceno. www.tipicita.it - www.ascoliva.it



BORGO INVITA, Muro Lucano (Potenza) - È iniziato il conto alla rovescia per la nona edizione di Borgo Invita – percorso enogastronimoco, artigianale e culturale. È uno dei percorsi enogastronomici più attesi in Basilicata, che ormai attrae migliaia di visitatori, molti dei quali provenienti dalle regioni limitrofe e che -richiama anche tanti emigrati lucani del nord Italia. L’appuntamento è per i prossimi 9-10-11 agosto presso il meraviglioso Borgo Pianello di Muro Lucano (PZ). Un luogo suggestivo e ricco di storia: è il primo nucleo abitativo della città e ha dato i natali a San Gerardo Maiella, co-patrono della Basilicata e prottetore delle mamme gestanti dei bambini. Borgo Invita è un trionfo di prodotti tipici, musica popolare, artigianato e teatro di strada. Un contenitore magico, che quest’anno presenta tante novità, soprattutto per quanto riguarda i servizi. Per andare incontro alle esigenze delle famiglie infatti, per tutte e tre le serate è previsto un servizio di animazione per bambini e parcheggio passeggini. Domenica 11 agosto alle 18.30 invece, un imperdibile spettacolo di magia dedicato ai più piccoli. Visti i lavori di ristrutturazione del Borgo Pianello, è fortemente consigliato l’utilizzo del servizio navetta in partenza da Contrada Pascone (Zona Campo Sportivo). La nona edizione dell’evento organizzato dall’Associazione Muro Invita priviligerà come sempre i piatti della tradizione: dallo strascinato mollicato con i peperoni cruschi ad un vero e proprio cult, il provolone impiccato, quest’anno presente in due differenti punti grazie alla presenza dell’Associazione murese Vitello d’Oro. www.muroinvita.it