Rutigliano: grande festa per i fischietti di terracotta

In Puglia c’è una città il cui motto potrebbe essere: “Fischia, che ti passa!” In effetti, a Rutigliano, in provincia di Bari, il trucco è tutto lì: mercoledì 17 gennaio, giorno di Sant’Antonio Abate, e poi nel fine settimana, sabato 20 e domenica 21 gennaio, gli occhi si riempiono di colori e le orecchie di acute vibrazioni per la Fiera dei fischietti di terracotta, prodotto simbolo dell’artigianato locale.

La fiera si rinnova da decenni chiamando a raccolta, nei tre giorni di festa, i cittadini di Rutigliano e i tanti visitatori, attratti da un programma ricco di appuntamenti.