Rimini Wellness: il fitness si incontra sulla Riviera Romagnola  

La manifestazione riunisce l'intero mondo del benessere, del fitness, dello sport e dell'alimentazione in un evento ricco di innovazioni e sorprese, in cui scoprire l'innovazione in palestra, lo sport, il concetto di Active Beauty e le ultime tendenze nel mondo dell'alimentazione sana e degli integratori. Anche quest’anno, la kermesse valica i confini della fiera e si estende a tutta la città con la seconda edizione di Rimini OFF.

Gli appassionati di fitness possono scoprire e provare le discipline più nuove e più trendy che arriveranno nelle palestre e nei centri fitness nel corso dell’anno e che qui possono essere sperimentate in anteprima, oppure approfondire le tecniche preferite sotto la guida dei migliori esperti del settore.

Oltre a riunire il popolo dei palestrati, la manifestazione si conferma come l'appuntamento irrinunciabile per chi opera nel mondo del wellness, confermando il suo ruolo di leader tra gli eventi dedicati al benessere e dedicando un’attenzione ancora maggiore all'area B2B, in risposta alle esigenze di un mercato in continua evoluzione. Sono riuniti sotto un unico tetto produttori di attrezzature sportive, palestre, centri di formazione, associazioni di categoria, medical spa, health center, e molto altro ancora: l’edizione 2024 percorre ad esempio le nuove frontiere del wellness, inclusi gli spazi outdoor e le soluzioni per il benessere integrato nel tessuto urbano e nelle strutture ricettive, offrendo spunti innovativi per il settore Real Estate, per il turismo e l’hospitality.

Il fil rouge di questa edizione è il tema della longevità Sono esplorate tutte le sue sfaccettature, con una proposta che spazia dai programmi di allenamento per tutte le età, dedicati alla cura del corpo e alla prevenzione, fino alle ricerche più avanzate nel campo della nutrizione e del benessere psicofisico. Il messaggio, declinato in tutte le sue forme, è che uno stile di vita attivo è fondamentale per mantenere un'elevata qualità della vita.

La formazione È come sempre, al centro dell’attenzione: durante i quattro giorni di Rimini Wellness è previsto un intenso programma di corsi e di sessioni di aggiornamento per tutti i professionisti del settore, dai personal trainer, agli operatori sociosanitari, ai professionisti dell’area medicale o per coloro che si dedicano alle discipline olistiche.

Active Beauty e alimentazione: nuovi orizzonti Riservato grande spazio al concetto di Active Beauty, una nuova categoria emergente di soluzioni e prodotti del settore della bellezza pensati unicamente per rispondere alle specifiche necessità degli sportivi, con un occhio di attenzione alle ultime novità provenienti dal mondo dell’alimentazione sana e degli integratori, anticipando le tendenze che connettono il benessere fisico all'estetica e alla nutrizione.

Rimini Wellness OFF Confermando il successo delle edizioni precedenti, torna Rimini Wellness OFF, il Fuorisalone del benessere e dello stile di vita, organizzato in collaborazione con il Comune di Rimini. L’energia e lo spirito di Rimini Wellness esce dunque dai confini della Fiera e contagia l’intero territorio con una serie di iniziative che puntano e coinvolgere cittadini e visitatori in un'esperienza collettiva di benessere e vita sana, tra la fiera, il centro e la spiaggia, valorizzando il patrimonio storico, culturale e turistico di Rimini. Fra gli eventi di Rimini Wellness OFF, ricordiamo in particolare gli allenamenti e il workout funzionale e yoga nella piazza sull’Acqua del Ponte di Tiberio e al Parco del Mare; i corsi di risveglio muscolare, pilates, yoga, funzionale e total body, aperti a tutta la popolazione, organizzati dal CUSB - Centro Sportivo Universitario Bologna, in programma giovedì 30 maggio e sabato 1 giugno, in orario 7-9 e 18-20 in piazza Malatesta 30; l’“Arena Wellness Talks”, tutti i giorni dalle 18 alle 20, presso la spiaggia privata del Grand Hotel, con incontri con medici, psicologi e nutrizionisti; le camminate della salute al Parco del Mare; le attività per i bambini. Inoltre, sabato 1° giugno, presso il Parco del Mare di fronte al Bagno 19, è aperto il gazebo per la diffusione di informazioni e materiali educativi sugli stili di vita sani e la prevenzione delle patologie croniche. Infine, da non dimenticare il torneo quadrangolare di basket in carrozzina, le dimostrazioni di sitting volley, wheelchair padel, la scherma paralimpica, proposti dal RBR Rimini Basket, venerdì 31 maggio e sabato 1 giugno, presso il basketball court Parco del Mare e Sun Padel Club. E per lo sport in compagnia del proprio amico cane, ecco “Trainer a 4 zampe”, una passeggiata fitness in compagnia degli amici pelosi, in programma domenica 2 giugno, con partenza dal Ponte di Tiberio. Il programma è in continuo aggiornamento, con sempre nuove iniziative.

Tutte le informazioni sono sul sito: www.riminiwellness.com