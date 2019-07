Piemonte: a Macugnana la festa dei Walser, germani d Italia

Una festa della comunità walser, che diventa segno di un forte desiderio di tramandare nel tempo e di raccontare i tratti salienti di questa minoranza linguistica nonché le peculiarità di vivere in armonia con la montagna, in ogni sua forma.



Il mondo dei Walser - Durante la “tre giorni”, Macugnaga apre le sue porte a tutti coloro che desiderano conoscere l’antico mondo dei Walser e delle genti di montagna, scoprirne tradizioni, usi e costumi, il tutto attraverso spunti e momenti diversi di un ricco programma di eventi che alterneranno approfondimenti culturali, mostre, dimostrazioni di lavorazioni, musica e la tradizionale esposizione di prodotti artigianali alpini con la mostra mercato di oltre 50 bancarelle. L’atmosfera che si crea durante le giornate della Fiera non è molto diversa da quella che vivevano i Walser di allora, quando frequentare fiere o mercati stagionali, era una forma evoluta di scambio, adottata per procurarsi il denaro necessario per acquisire nuove terre o diritti d’alpe, oppure quei beni che i Walser non erano in grado di produrre. a quelle altitudini.



Sculture dai tronchi di tiglio - Si inizia venerdì 5 luglio alle 14.30 con la consegna dei tronchi di tiglio agli scultori che parteciperanno al XIX Concorso estemporaneo di Scultura su legno con tema "HOMINES DICTI WALSER 1319-2019" - Le minoranze come valore universale riconosciuto dall’UNESCO” e l’apertura della mostra di ricami a punto croce del designer Renato Parolin, che proseguirà nei successivi giorni della Fiera, con laboratori di ricamo alla la presenza del designer.



Sabato fitto di eventi - Fitto il calendario di appuntamenti nella giornata di sabato 6 luglio con l'apertura al pubblico, alle 9.30, della "XXXIII Fiera di San Bernardo" con l'apertura del mercatino e le bancarelle che esporranno sculture in legno, ceramiche, ricami, tessuti, libri antichi, cesti intrecciati, oggetti in ferro battuto, attrezzi da lavoro e poi ancora prodotti enogastronomici e antichità. Molte le dimostrazioni in diretta: dalla tornitura e intaglio del legno alla tessitura e al ricamo.



Concorso letterario - Nel pomeriggio altri due appuntamenti alle 16.30: presso il Museo della Montagna e del Contrabbando verrà inaugurata la mostra “Opus Montanum”, che presenterà la produzione bibliografica dedicata alla montagna firmata da Luigi Zanzi, e che sarà visitabile fino al 15 settembre 2019; sempre alla stessa ora al Dorf, l’antico nucleo abitativo di Macugnaga nei pressi di Staffa, è in programma per i più piccini un laboratorio di panificazione con la farina di segale e la lettura di fiabe Walser. Sotto la Tanzloube, in piazza a Staffa, si terrà alle 18 la Premiazione IV Concorso Letterario Internazionale – “Macugnaga e il Monte Rosa – Montagna del Popolo Walser” dedicato alla memoria di Luigi Zanzi.



Musica: classica e rock - Momento di grande valore, durante la serata di sabato alle 20.30, sarà la cerimonia di conferimento della prestigiosa Insegna di San Bernardo (riconoscimento dedicato a personaggi o Enti che si sono distinti per la loro attività in favore della montagna) al giornalista Luciano Caveri e il conferimento della Segale d’Oro, (conferita a quei giovani che hanno scelto di fare della montagna una loro ragione di vita) a Marco e Daniela Berardi. Alle 21.30, sempre presso la Kongresshaus, è in programma un concerto per pianoforte con musiche di Robert Schumann con la pianista Serena Costa. Per coloro che amano la musica rock è in programma a partire dalle 22 un concerto presso il Dorf del gruppo Faboulous Fifties.



Domenica all'insegna delle tradizioni walser - La giornata di domenica 7 luglio è interamente dedicata alla tradizione walser. Dopo la messa cantata dal Coro Monte Rosa alle 11 si terrà la solenne Processione di San Bernardo nella quale parteciperanno i gruppi walser in costume tradizionale. Seguirà poi, presso Chiesa Vecchia, la benedizione degli attrezzi da montagna, l'incanto delle offerte sotto il Vecchio Tiglio e la distribuzione del pane nero al forno.



Per ulteriori informazioni: www.fieradisanbernardo.it