Pavia: fino a fine dicembre gli eventi dell'Anno Agostiniano

Ultimi giorni, quindi, per partecipare ai tanti appuntamenti in programma per far scoprire i luoghi iconici della vita del Santo, pensatore e dottore della Chiesa Agostino, figura imprescindibile della cultura universale e ancora oggi di grande attualità.



La mostra immersiva - Da non perdere la suggestiva mostra “Sant’Agostino. La luce e l’immagine” allestita ai Musei Civici del Castello Visconteo. Un percorso in cui arte e storia, pensiero e colore si intrecciano dando vita a un itinerario di imprevedibile fascinazione per il pubblico più diverso, bambini compresi. Grazie alle sue installazioni multimediali, l'esposizione coniuga il fascino della grande pittura italiana con la tecnologia contemporanea più raffinata.Il risultato è una esperienza di grande suggestione. La Sala del Rivellino, appositamente ripensata per accogliere la mostra, diventa così uno spazio esperienziale in cui il visitatore diventa protagonista attraverso video installazioni interattive che accompagnano lungo un viaggio tra capolavori dell'arte, alla scoperta della vita e del pensiero del Padre della Chiesa. Al termine delle visite guidate viene offerto ai partecipanti un brindisi con piccola degustazione di prodotti tipici del territorio, grazie alla collaborazione di AgriPavia per un connubio tra arte, cultura e enograstronomia (è consigliata la prenotazione all’indirizzo mail touristinfopoint@comune.pv.it o al numero 0382 399790).



I luoghi di S.Agostino - Di sabato si tengono poi tour guidati in cui si scopre il legame tra Sant’Agostino e la città. Oltre alla visita alla mostra Sant’Agostino. La luce e l’immagine, le altre tappa sono edifici religiosi, luoghi di vita cittadina e storici, come la Basilica di S. Pietro in Ciel d’Oro, che custodisce le spoglie di Sant’Agostino dal 723, l’Università degli Studi e la Basilica di San Teodoro, dove si ammirano quadri ed espressioni artistiche dedicate ad Agostino.



Ospitalità diffusa - Nell'ottica di valorizzare sempre più Pavia come città turistica, L’Assessorato al Turismo del Comune di Pavia e l’Associazione Commercianti, hanno promosso il progetto Circuito di Accoglienza e Ricettività, che coinvolge ristoranti, bar, alberghi e attività della città, che hanno scelto di inserire nella propria offerta un prodotto ispirato alla figura di Sant’Agostino. L’iniziativa prevede il rilascio di un passaporto turistico che segnala i principali luoghi da visitare in città, legati alla figura del Santo. Al raggiungimento di tre timbri, si avrà un omaggio della città.



Per maggiori informazioni: www.paviacittadisantagostino.it