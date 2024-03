Pasqua a Brescia e nella sua provincia

Fra tradizioni popolari, sacre rappresentazioni, tesori d’arte e fede è uno scrigno di sorprese, che arricchiscono un territorio che va dai laghi di Garda, Iseo e Idro ai monti della Valle Camonica, della Valle Sabbia e della Valle Trompia, passando per le dolci colline della Franciacorta e la verde pianura solcata dallo scorrere lento del fiume Oglio.

Il Santuario della Via Crucis di Cerveno

Il periodo pasquale è un momento ideale per ammirare capolavori d’arte e fede legati al mistero della morte e resurrezione di Cristo. Fra i molti di cui è ricca la provincia di Brescia, spicca per la sua eccezionalità il Santuario della Via Crucis di Cerveno, in Valle Camonica, che si inserisce nella tradizione lombardo-piemontese dei Sacri Monti. Le 14 cappelle della Via Crucis, sono disposte lungo un corridoio a gradoni che culmina con la cappella della Deposizione. Affrescate, con 198 statue in legno e stucco a grandezza naturale di un vivido e talora grottesco realismo popolare, narrano le tappe della Passione di Cristo e sono state realizzate dalla metà del 1700 alla metà del 1800. Ogni dieci anni, in maggio, gli abitanti di Cerveno inscenano la Santa Crus, sacra rappresentazione vivente della Passione con oltre 100 figuranti, ispirandosi ai personaggi delle sculture di Beniamino Simoni. Quest’anno si tiene domenica 26 maggio e verrà replicata il 2 giugno. La documentazione video e fotografica, gli oggetti di scena e gli abiti utilizzati durante le varie edizioni sono visibili al Museo Civico, dove si trova anche una collezione etnografica che ricostruisce il vissuto delle genti camune.





Via Crucis Vivente in Franciacorta

Il Venerdì Santo, 29 marzo, suggestiva e carica di pathos è la Via Crucis Vivente di Ome, in Franciacorta, che si tiene la sera a partire dalle 20.30 e coinvolge un centinaio di figuranti in costume. La sacra rappresentazione ha origini antiche ed è stata riscoperta e valorizzata dal Gruppo Alpini dal 1986, quando rischiava di scomparire. Partecipatissima dall’intero paese, si apre con la rievocazione dell'Ultima Cena, del processo, della condanna, della flagellazione e dell'incoronazione con le spine nei giardini davanti al Municipio e termina sul Colle San Michele, snodandosi lungo un percorso di circa un chilometro segnato dalle stazioni della Via Crucis.





Feste tradizionali

È legato alla Pasqua il dolce tradizionale della Valle Camonica, la rustica Spongada, una deliziosa focaccia ricoperta di zucchero tipica della Pasqua, che la Domenica delle Palme, il 24 marzo, viene celebrata con la Fèra della Spongada a Breno. Nella piazza principale vengono allestiti stand in cui assaggiare innanzitutto la sua variante brenese (ovvero la Spongada con il salame, con un effetto “dolce / non dolce” davvero interessante) oltre ad altri prodotti tipici. A fare da contorno, tour alla scoperta del paese e mercatini dell’usato e dell’artigianato. Immancabile una visita al possente Castello, a cui si sale con una breve camminata dal centro. Le uova sode colorate sono invece le protagoniste di un’originale festa che a Pasqua coinvolge in un gioco avvincente abitanti e visitatori dello splendido borgo di Pieve di Tremosine sul Lago di Garda. Qui si tiene la Festa dello S-Ciapì, che nasce da un’antica tradizione popolare. Protagoniste della festa sono le uova sode colorate con infusi di erbe o scorze. Il gioco consiste nel tenere in mano un uovo sodo mentre l’avversario lo colpisce con un altro uovo. Vince chi riesce a mantenere integro il proprio e a rompere quello dell’altro: lo sconfitto deve consegnare l’uovo al vincitore. A Pisogne, sul lago d’Iseo, il 1 aprile la Pro Loco organizza in piazza Öf, böch e salam nostrà, la tipica merenda di Pasquetta a base di salame nostrano, uova sode e böch, una verdura stagionale e la tradizionale focaccina pasquale. Sempre su lago d’Iseo, il 6 e 7 aprile, un’altra tradizionale sagra primaverile, la Festa del Salame di Monte Isola, che si svolgerà nel Borgo di Cure di questa bella isola che spicca al centro del lago.