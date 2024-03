Pasqua tutta da godere nei parchi divertimento della Romagna

Per un divertimento “senza limiti”, come è consuetudine della Riviera. Ecco le proposte.

I parchi tematici della Riviera Romagnola , in vista delle festività pasquali , inaugurano la stagione da giovedì 28 marzo e restano aperti per tutte le festività: tante le novità quest’anno, dagli eventi esclusivi ai nuovi live show.

Mirabilandia Riapre giovedì 28 marzo Mirabilandia, il più grande Parco divertimenti in Italia, con un lunghissimo week end di Pasqua che durerà ben 6 giorni (dal 28 marzo al 2 aprile). Anche quest’anno Mirabilandia offrirà show esclusivi, spettacoli emozionanti e appuntamenti con aperture straordinarie. Grande attesa per l’annunciato spettacolo “Forever Winx-The Musical” con le mitiche fatine Bloom, Stella, Flora, Musa, Tecna e Aisha che andrà in scena in esclusiva a Mirabilandia per festeggiare tutti insieme i 20 anni del Winx Club. Non mancheranno gli appuntamenti meet&greet per incontrare i personaggi Nickelodeon come SpongeBob SquarePants, Patrick Star e Plankton, i PAW Patrol - Chase, Marshall e Skye, le Teenage Mutant Ninja Turtles e Dora l'Esploratrice che regaleranno tanti sorrisi ai visitatori più piccoli. Immancabile l’adrenalina delle attrazioni da Guinness dei primati come iSpeed, Katun e Divertical; le atmosfere cowboy della Far West Valley; il terrore di The Walking Dead. Ci sono poi l’horror house ispirata alla nota serie televisiva, unica in Italia; le ambientazioni con i dinosauri di Dinoland; il rombo dei motori di Ducati World; il paradiso dei più piccoli Bimbopoli.

Safari Ravenna Aperto già a marzo tutte le domeniche il parco faunistico Safari Ravenna, di fronte al parco Mirabilandia, e dal 28 marzo ininterrottamente per tutte le festività pasquali. Prosegue con soddisfazione il progetto Pan Italia del programma europeo EEP (Eaza Ex Situ Programmes) dell’ l’EAZA (European Association of Zoos and Aquaria), finalizzato alla conservazione degli Scimpanzé. Quest’anno, dopo l'arrivo di Nickel e Jasper, che si aggiungono al gruppo di femmine già presenti al Parco, diamo il benvenuto a Kinari, Scimpanzé tanto giocherellone e ghiotto di frutta secca. Altra novità al Parco, Comicandò, frizzante spettacolo di giocoleria, equilibrismo, musica, magia e comicità. Nell’area Safari si possono ammirare da vicino e senza barriere, lungo i 4 km del percorso, numerose specie di animali selvatici, tra cui tigri, leoni, zebre e giraffe a bordo delle auto elettriche, del trenino del Parco o della propria vettura. C’è poi un’area pedonale con l’Isola dei Babbuini, l’Isola dei Lemuri, l’oasi degli Scimpanzé e il Polo Didattico con il Rettilario.



Acquario di Cattolica Alla scoperta di dinosauri e insetti giganti all’Acquario di Cattolica 3000 animali di 400 specie diverse fanno dell’Acquario di Cattolica il più grande dell’Adriatico. Il biglietto copre l’intera visita, dislocata in quattro padiglioni al chiuso: Blu, l’Acquario, con gli squali toro più grandi d’Italia, i pesci e i Pinguini di Humboldt con il cucciolo Bilù. Giallo, con Lontre e Caimani. Verde con serpenti, insetti e camaleonti. Viola, con la mostra “Insetti Giganti, XXL Edition espone modelli di insetti ingranditi fino a 200 volte, all’esterno, Il Mondo dei Dinosauri: oltre 13 dinosauri a grandezza naturale e un’area per scavare fossili e ammoniti. Tanto impegno per l’ambiente nell’area Plastifiniamola e sugli squali in via di estinzione nell’area eLife. L’Acquario di Cattolica apre il 28 marzo.



Oltremare Compie vent’anni Oltremare, il Family Experience Park di Riccione, il parco degli animali e dei grandi spazi verdi. Nella Laguna dei Delfini più bella d’Europa c’è Ulisse, il delfino curioso, all’Arena dei Rapaci, volano gufi, avvoltoi e grifoni, mentre nella Fattoria si incontrano gli animali più teneri. All’aria aperta si attraversano il Delta di cigni e storioni, Australia Experience, il percorso Avventura e l’angolo dei Pony. La giungla Darwin con gli enormi alligatori e le straordinarie sculture della mostra Scart: il lato bello e utile del rifiuto - Un mare da salvare fanno della giornata trascorsa a Oltremare un’esperienza da ricordare e ripetere. Speciale Pasqua: ospiti superstar dal web, fra i più amati dai bambini. Oltremare apre dal 28 marzo.

