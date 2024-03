Pasqua a Leolandia: caccia alle uova di drago

Ad accompagnare gli ospiti in occasione delle feste pasquali sono tanti i contenuti in programma, a partire da Bluey, protagonista dell’apprezzata serie TV, che insieme alla sorellina Bingo si incarica di far divertire i bambini e le loro famiglie. La giornata di divertimento è scandita da un’alternanza di avventure adrenaliniche a bordo delle numerose attrazioni e da incontri con i personaggi dei cartoni animati più amati dai bambini. Confermata, inoltre, fino al 30 aprile Hello Kitty, che festeggia il suo 50esimo anniversario con uno show originale e coinvolgente.



Ufficio stampa



Tra le sorprese più attese c’è il nuovo show “Esiste Davvero! 2”, il sequel dello show in esclusiva, con una nuova storia e i nuovi personaggi dei cartoni animati più popolari tra i bambini, che per la prima volta potranno applaudirli tutti insieme sullo stesso palcoscenico. Tante avventure originali, tra fantasia, musica e ritmo, che vedono protagonisti Leo e Mia, i padroni di casa, affiancati da Masha e Orso, Bing e Flop, Ladybug e Chat Noir, i Superpigiamini e, per la prima volta, dalla simpatica cagnolina Bluey.

Durante le vacanze di Pasqua, l’atmosfera di Leolandia è pervasa da un divertente gioco: dal 30 marzo al 1° aprile compreso, grandi e piccini possono partecipare a un’inedita caccia alle uova di … drago! Muniti di una mappa speciale, i piccoli, insieme ai loro genitori, sono chiamati a farsi strada tra giostre, spettacoli e animazioni itineranti, per scoprire i nidi di drago disseminati nel parco, al cui interno si trovano grandi uova dai colori sgargianti, per ottenere una dolce ricompensa!

Tutte le informazioni relative al parco, compresi i giorni e gli orari di apertura, e i dettagli delle promozioni sono disponibili sul sito www.leolandia.it.