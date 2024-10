Parma, Mercanteinfiera d’autunno: le nuove frontiere del collezionismo

L’appuntamento con Mercanteinfiera torna con la sua edizione autunnale, in programma alle Fiere di Parma da sabato 12 a domenica 20 ottobre. Come sempre, gli oggetti esposti spaziano tra forme, generi ed epoche, in un vero viaggio attraverso il tempo e gli stili, con antiquariato, design storico, modernariato e collezionismo vintage. Le mostre collaterali in programma in questa edizione sono "La forma del profumo: flaconi tra arte e storia", in collaborazione con Collezione Monica Magnani, dedicata alla storia del profumo attraverso i suoi preziosi contenitori, "Shoot for the moon: come abiteremo il nostro satellite", in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea ESA; e "Beatlemania: a spasso nella storia dei Fab Four", in collaborazione con il Beatles Museum di Brescia e il Patrocinio di Beatlesiani d’Italia Associati.