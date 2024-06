Parco Giardino Sigurtà: una giornata dedicata ai bambini

Lo splendido Parco diventa teatro di una giornata all’insegna del divertimento e del gioco in compagnia di tanti nuovi amici: ad esempio ci si può trasformare grazie al sapiente lavoro dei campioni dell'Italian Bodypainting Festival che propongono un trucco creativo sui visi, braccia e mani, oppure lasciarsi stupire dai giochi di magia e di palloncini di Mago Righello, o ancora assistere a un divertente spettacolo di marionette ad opera della Compagnia la Fabiola che presenta lo show "Attenti a quei due", nel quale i due protagonisti mescolano con ironia realtà e finzione; mentre la parlantina e i gesti di una clownessa conducono lo spettatore in un viaggio tra equilibrismi e mille intoppi. È poi la volta dei comici Vladimir e Olga i quali si esibiscono in un esilarante cabaret per un dialogo continuo con gli spettatori; oppure ci si può lasciar affascinare con il naso in su e con lo sguardo verso il cielo per ammirare le evoluzioni di una danzatrice aerea.