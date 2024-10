Novara: lo sleddog diventa spettacolo (anche senza neve)

Lo sleddog si corre anche in dryland, ovvero senza neve, secondo le regole e gli equipaggi previsti per questa tipologia: ci sono kart guidati da quattro, sei o otto cani, il bikejoring e il canicross. Sabato 2 e domenica 3 novembre, presso lo Sporting Club Monterosa Novara, sono in programma una tappa del Campionato mondiale di tutte queste discipline, spettacolari e molto curiose specie per chi vi assiste per la prima volta. Le gare sono aperte agli spettatori ed esiste anche la possibilità di partecipare alla Happy dog, un’attività aperta a tutti coloro che volessero provare per la prima volta con il proprio amico a quattro zampe l’entusiasmante disciplina del canicross, una sfida che coinvolge, in totale sinergia, il conduttore e il cane, uniti per arrivare insieme al traguardo dopo un percorso di tre chilometri. L’ingresso è gratuito.