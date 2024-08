Molise: a Castel del Giudice torna il Busker Festival

RASSEGNA MULTICULTURALE - La rassegna internazionale e multiculturale dell’arte di strada più attesa del Molise ritorna a Castel del Giudice (IS), il borgo simbolo della rinascita delle aree interne, dell’agricoltura sostenibile e delle energie rinnovabili, la macchina organizzativa è in moto per accogliere il 16 e il 17 agosto 2024 la 9° edizione del CasteldelGiudice Buskers Festival. A fare da cornice ad un vasto programma di performance di giocoleria, acrobazie al limite del possibile, talentuose street band, danze, laboratori creativi, i giochi di una volta e spettacoli interattivi ideali per le famiglie con bambini, l’area street food con stand gastronomici dai sapori autentici del territorio con arrosticini, panini, piatti al tartufo, crêpes, zucchero filato e tanto altro. Non mancheranno momenti di suspence e di pura magia per emozionare e stupire anche gli spettatori più adulti. Un caleidoscopio di colori, suoni ed esibizioni mozzafiato per far divertire bambini e persone di tutte le età.