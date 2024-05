Milano: al Museo della Scienza due week end di sound art e realtà virtuale

Il Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano dedica due fine settimana, sabato 18 e domenica 19, con replica il 25 e il 26 maggio , ai giovani over 18 per un’ esperienza immersiva tra sound art, proiezioni interattive, Leonardo artista e realtà virtuale.

DUNE EXPERIENCE VR - Grazie alla Realtà Virtuale, gli appassionati di fantascienza possono realizzare il sogno di sorvolare i deserti del famoso pianeta Arrakis alla guida di un ornitottero, entrando nella cabina di pilotaggio di questo fantascientifico velivolo le cui sembianze ricordano insieme un elicottero, un aeroplano ma anche un insetto meccanico. L’occasione permette di sperimentare i rudimenti dei viaggi in quota e dispiegare le ali tra volo planato, picchiate vertiginose e accelerazioni brucianti. L’esperienza dura 60 minuti e ha fino tre partecipanti per ciascun turno. Si effettua sia sabato sia domenica nei due week end dell’iniziativa, alle ore 11, 14.30, 16 e 17.30.

FUTURE INVENTORS - Un’esperienza immersiva, in cui il pubblico interagisce con le immagini interattive, usando i movimenti del corpo. Attraverso l’installazione artistica “Cooperative Aesthetics”, si può sperimentare il mondo digitale in una dimensione estetica condivisa tra i partecipanti. Si svolge sia 18 e 19 maggio, sia il sabato e la domenica successivi, alle ore 14 e alle 17. Durata 60 min.

SOUND ART - Interagendo con l’installazione “Lines”, tra sensori ed elettronica, ogni partecipante può comporre la propria musica muovendosi nello spazio e, con l’aiuto di uno spettrogramma e un microfono, osservare i suoni e provare a produrne di nuovi. In programma nei due sabati e domeniche alle ore 15.30. Durata 60 min.

FACCIAMO AFFRESCHI – Una bella occasione per realizzare un affresco seguendo tutte le fasi messe a punto dagli artisti del Rinascimento, per comprendere com'era organizzato il lavoro ai tempi di Leonardo. L’attività si svolge sabato 18, domenica 19 e sabato 25 maggio, sempre alle 11.30, e ha la durata di 60 minuti.

Leggi Anche Alla scoperta delle Ville Medicee, Patrimonio Unesco in Toscana

COSTRUIRE PONTI E ARCHI – Chi alla pittura preferisce l’architettura può scoprire come gli architetti del Rinascimento progettavano grandi edifici e strutture portanti: l’attività consiste nel costruire un arco, capire come funziona e osservare quanta geometria e statica ci sono dietro. Appuntamento nei sabati 18 e 25 maggio e la de domeniche 19 e 26 maggio alle ore 14. Durata 60 minuti.

DISEGNARE LA NATURA – È dedicato agli appassionati di botanica il laboratorio in cui si sperimenta come si studiava la natura nel Rinascimento, conoscendo gli schizzi di Leonardo, abile fusione di studi artistici e indagini scientifiche. Appuntamento alle 15.30 nei due sabati e nelle due domeniche dell’iniziativa. Durata 60 minuti.

L’iscrizione per tutte le attività è obbligatoria e si effettua solo online sul sito del museo al momento dell'acquisto del biglietto, al costo di 1 € di prevendita.

KALEIDOSCOPE - Installazione di arte interattiva di Karina Smigla-Bobinski che genera colore a ogni tocco e simula un’infinita tavolozza in cui ogni interazione genera una sempre nuova combinazione di forme e colori. L'installazione è costituita da un tavolo luminoso sul quale fluttuano, tra fogli di PVC, strati di inchiostro rosso, verde e blu; manipolando i colori primari, è possibile creare nuove tonalità di ciano, magenta e giallo. e far prendere vita all'opera creando paesaggi visivi sorprendenti, attraverso vibranti giochi cromatici. Kaleidoscope invita a riflettere sulla percezione del colore e sull’interazione tra analogico e digitale: per la sua possibilità d’interazione diretta e intuitiva è accessibile a tutti, superando l’idea dell’esperienza artistica come consumo passivo, e mette al centro l’espressione personale come azione collettiva. L’installazione Kaleidoscope è inclusa nel biglietto d’ingresso al Museo, ed è accessibile al pubblico fino al mese di ottobre 2024 ogni sabato, domenica e nei giorni festivi dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 17. Il pubblico del Museo può dunque sperimentarla liberamente.

Tutte le informazioni e la possibilità di prenotare le diverse attività sono online sul sito del Museo www.museoscienza.org/it/