Lucca Comics & Games 2024, la grande kermesse a tutto fumetto

Il 2024 è un anno di compleanni e ricorrenze importanti: ad esempio, le celebrazioni per i 50 anni di Dungeons & Dragons prevedono progetti espositivi e incontri pubblici dedicati ai capolavori originali di Larry Elmore, Jeff Easley, Clyde Caldwell, Keith Parkinson, Brom e Todd Lockwood. Per l’occasione è anche presente Jeremy Crawford, designer delle regole del gioco e del manuale 2024, in un evento in calendario per il 30 ottobre.

Un altro anniversario di tutto rispetto è il 40esimo compleanno dei Tetris, il celeberrimo videogioco con i mattoncini in caduta libera: per l'occasione, il 1* novembre il creatore Alexey L. Pajitnov e Henk B. Rogers, co-fondatore della The Tetris Company, parlano della storia del gioco del suo impatto nella cultura pop (Teatro del Giglio).