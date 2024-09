Lombardia: alla scoperta dell’autunno in Valle d’Intelvi

ESCURSIONI - Percorsi escursionistici e sentieri artistici. Per gli appassionati di trekking e natura, la Valle d’Intelvi offre numerosi sentieri che si snodano tra boschi incantati e antichi borghi. Tra questi, il Sentiero delle Espressioni di Schignano rappresenta una tappa imperdibile. Partendo dal centro del paese e seguendo le indicazioni fino alla frazione di Posa (840 m s.l.m.), si raggiunge l’Alpe Nava, da dove inizia un percorso artistico che conduce alla scoperta di opere d’arte intagliate nel legno, capaci di dare vita ai tronchi e trasformare il bosco in una galleria d’arte a cielo aperto. Un’esperienza suggestiva che unisce arte, natura e tradizione. Il percorso arriva fino al Prabello e al Sasso Gordona. Un’altra avventura imperdibile è l’escursione tra Pian delle Alpi, Prabello, San Zeno ed Erbonne. Un percorso ad anello di 17 km, che permetterà di scoprire paesaggi spettacolari, antiche stalle rurali e borghi storici, con un dislivello positivo di 700 metri e un’altitudine massima di 1220 metri. Adatto alle famiglie, l’itinerario regala scorci unici sul Lago di Como e sulle montagne circostanti, fino al confine con la Svizzera.



TUFFO NELLA PREISTORIA - Gli amanti della storia e della speleologia non possono perdersi la visita alla Grotta dell’Orso, situata sul versante orientale del Monte Generoso. Raggiungibile a piedi dalla stazione della Ferrovia del Monte Generoso o dal sentiero che parte da Orimento, questa grotta custodisce i resti dell’Ursus spelaeus, l’orso delle caverne, estinto da oltre 20.000 anni. Aperta al pubblico dal 1999, la grotta propone visite guidate e un’esperienza in realtà aumentata che permettono di vivere un viaggio nel tempo e di scoprire i segreti della preistoria. Per la visita alla Grotta dell’Orso è obbligatoria la prenotazione, sarà necessario chiamare il 388/1578121 oppure inviando mail a: grottadellorso@gmail.com.



GASTRONOMIA E ARTIGIANATO - Ma la Valle d’Intelvi non è solo natura e avventura. La tradizione enogastronomica locale si esprime al meglio nelle baite e nei rifugi della zona, dove si potranno gustare piatti tipici della cucina del territorio, preparati con ingredienti di stagione. Per un’esperienza completa, il suggerimento è quello di prenotare in anticipo, soprattutto nei weekend autunnali. Il 12 ottobre si terrà la Festa dell'Uva nell’area dell'oratorio di San Fedele Intelvi, il 19 ottobre la Castagnata nello spazio civico di Castiglione d’Intelvi e il 31 ottobre la sfilata di Halloween in Piazza La Torre sempre a Castiglione d’Intelvi, saranno serviti gnocchi e ci si potrà riscaldare con della cioccolata.



CULTURA E TRADIZIONI - La Valle d’Intelvi non è solo una meraviglia naturale, ma anche un tesoro di cultura e di tradizioni che arricchiscono l’esperienza di ogni visitatore durante tutto l’anno. La Valle è costellata infatti di luoghi sacri, come antiche chiese e santuari, che raccontano la profonda spiritualità del territorio e la sua ricca storia artistica. Un punto d’orgoglio è l’arte della scagliola, una tecnica decorativa perfezionata da abili artigiani della Valle Intelvi che hanno portato il lustro del territorio in tutto il mondo.