Leolandia: giochi nell'acqua nel Golfo del Drago Marino

A Leolandia , il parco divertimenti di Capriale San Gervasio, arriva un gigantesco drago lungo 25 metri e alto 9, avvinghiato a un vascello pirata: siamo nel Golfo del drago Marino , la nuova attrazione acquatica, pronta a rendere ancora più fresca l’estate del parco a tema numero 1 in Italia per le famiglie.

Il Golfo, protetto da una maestosa cascata da 1.500 litri d’acqua al minuto, promette inedite avventure ai suoi coraggiosi esploratori: i più grandicelli possono cimentarsi in spericolate battaglie acquatiche nelle quali manovrare cannoni capaci di sparare fino a 8 metri di distanza, 350 metri quadri di giochi d’acqua adatti anche ai più piccoli e, per finire, improvvisi e rinfrescanti scrosci di acqua provenienti da un grande secchio collocato in cima all’albero maestro. Tutto sotto lo sguardo attento del drago, sempre in agguato e pronto a difendere il suo fortino a suon di spruzzi e grandi nuvole di vapore.

Ma non finisce qui: per rifocillarsi dopo tante avventure, proprio di fronte al Golfo, c’è la nuova Taverna del Viaggiatore, luogo ideale per divorare pizze napoletane, fritti, pokè, gelati e frullati. Poco più in là si apre la Piazza Venti Nodi, con una grande fontana ispirata alla rosa dei venti, dotata di 480 ugelli che creano suggestive coreografie.

La nuova attrazione movimenta 6.000 litri di acqua al minuto: per azzerare gli sprechi ed evitare ogni tipo di impatto sulla rete idrica locale, l’acqua è attinta direttamente dai pozzi di proprietà del parco, ed è costantemente filtrata, depurata e riciclata. Con il Golfo del Drago Marino, l’offerta di aree acquatiche di Leolandia cresce del 33%, portando il totale a oltre 10.000 metri quadri, tra aree giochi bagnate, come lo Spraypark dei Superpigiamini e il Cortile di Masha, e vere e proprie giostre, come i tronchi di Gold River e l’epica battaglia di Assalto a Mediterranea.

Giuseppe Ira, Presidente Leolandia, dichiara: “Siamo felici di accogliere i nostri piccoli ospiti in questa area giochi, progettata per stimolare la creatività e l’immaginazione dei bambini. Le estati sono e saranno sempre più calde, le famiglie cercano quindi occasioni che consentano di godere di un po’ di refrigerio. Leolandia, primo parco divertimenti lombardo, non poteva non tenere conto di questa esigenza, da cui nasce il progetto di ampliamento. Il Golfo del Drago Marino è solo la prima di una serie di novità destinate a cambiare il volto di un’intera area di Leolandia e dall’autunno faremo, è proprio il caso di dirlo, fuochi e fiamme!”.

“Abbiamo scelto il tema dei draghi – aggiunge David Tommaso, Direttore Marketing e Vendite Leolandia – perché sono animali mitologici, presenti in moltissime culture, simbolo di conoscenza e custodi di tesori e luoghi magici. Sono figure emblematiche che, dalle leggende dell’antichità ai blockbuster cinematografici, hanno sempre affascinato il pubblico di ogni età. L’estate di Leolandia sarà animata anche da tante altre sorprese, a cominciare da una nuova parata con 40 figuranti e tutti i protagonisti dei cartoni animati”.



Tutte le informazioni relative al parco, compresi i giorni e gli orari di apertura e i dettagli delle promozioni sono disponibili sul sito www.leolandia.it.