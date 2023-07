Le sagre gastronomiche del prossimo weekend

Ci sono i buoni sapori della tradizione, dei formaggi e soprattutto del pesce, come si conviene in estate. Gli eventi fioriscono un po’ dappertutto: abbiamo scelto i più interessanti, per una giornata da dedicare al buon mangiare e alla convivialità, in programma da venerdì 14 a domenica 16 luglio.

L’estate entra nel vivo come dimostrano le numerose sagre gastronomiche in programma nel prossimo weekend .

SAGRA DEGLI GNOCCHI RIPIENI, Albino (Bergamo) – Si comincia mercoledì 12 e si prosegue fino a domenica 16 luglio con un appuntamento che da oltre dieci anni anima l'estate di Albino, all’inizio della Val Seriana, nella Bergamasca. Nata per celebrare il cinquantesimo anniversario di attività della Trattoria Moro da Gigi, è oggi punto di riferimento per tutto i cultori della cucina casalinga locale. Protagonista delle cinque serate (domenica anche a pranzo) sono i tradizionali gnocchi ripieni di prosciutto e formaggio, da condire con burro fuso, ma si possono assaggiare anche i casoncelli, la pasta con ragù di selvaggina, la polenta con funghi, il cinghiale in salmì o tante ottime carni alla griglia. Tra i dolci sono da scoprire i Moroncelli, accompagnati da buon vino. La festa completa il suo programma con lavorazioni artigianali, animazione per grandi e piccini, truccabimbi e la “mitica Berna”, la cavalla da carrozza mascotte della Valseriana, che porta i visitatori in giro per il paese. Informazioni: www.trattoriamoro.it.

FESTA IN ROCCA, Urgnano (Bergamo) – Secondo fine settimana in compagnia della storia e della buona cucina, presso il castello bergamasco di Urgnano: fino a domenica 16 luglio sono in programma sfilate in costume, accampamento militare, mercatino medioevale, serate danzanti e qualche mistero da brivido. Le Aie della Rocca si trasformano in suggestiva area ristoro nella quale mangiare e bere in compagnia di giullari in costume, accompagnati da ritmi e musiche popolari. Il castello, visitabile in tutti i giorni della manifestazione, ospita durante il fine settimana scontri d’arme nel fossato e la suggestiva rievocazione dell’assedio al castello, con lanci di frecce e palle infuocate. Le serate del 12 e del 14 luglio, sono invece dedicate al thriller, con il percorso “La Rocca del Mistero “, ispirato al romanzo “Il nome della rosa”; un vero “giallo” medievale al quale si assiste su prenotazione. C’è poi un ricco programma di spettacoli, tra cui esibizioni di falconeria, sfilate in costume, visite guidate e animate al maniero, il Palio dei quartieri, musica e molto altro. Informazioni: www.facebook.com/AssociazionePromoUrgnano.

Leggi Anche Cuenca, Capitale spagnola della Gastronomia 2023

MOSTRA DELLA TOMA DI LANZO E DEI FORMAGGI D’ALPEGGIO, Usseglio (Torino) – I buoni sapori dei formaggi di montagna sono protagonisti della manifestazione in calendario sabato 15 e domenica 16 luglio, che anima queste vallate piemontesi con giornate all'insegna del gusto e della tradizione. I produttori provenienti da varie regioni d’Italia propongono degustazioni di formaggi e di altri prodotti tipici: ad accompagnare I formaggi d’alpeggio, alcune Dop del Piemonte e della Provincia di Torino, tra cui ad esempio la Fontina d’Aosta, Tête de Moine, i formaggi della Valle Camonica, caprini, Testun, Murazzano, Roccaverano, Castelmagno e molti altri. Non mancano anche altre tipicità locali come il Salame di Turgia, i Torcetti e le esposizioni di oggetti di artigianato e delle tradizioni locali. Tra le varie attività per adulti e bambini ci sono le degustazioni guidate, i laboratori didattici per imparare a fare il burro e il formaggio, e altro ancora. Informazioni: www.sagradellatoma.it.



FESTA D’LA RANA E DAL STRACOTT D’ASAN, Belforte di Gazzuolo (Mantova) – Tutti nel Mantovano da venerdì 14 a lunedì 17 luglio, per una manifestazione all’insegna dei buoni sapori, ma anche del ballo, del divertimento e dell’allegra compagnia. Il Circolo La Torre di Belforte organizza la tradizionale festa, giunta quest’anno alla sua 26esima edizione, dedicata ai due piatti protagonisti della cucina locale: la rana e lo stracotto d’asino. Piazza Risorgimento si trasforma per quattro serate in regno dei profumi e dei sapori, con allegro sottofondo musicale: si mangia a quattro palmenti e poi si balla al ritmo della disco dance, del liscio e dei sound latino americani, per una serata di gusto e allegria. Sabato 15 dalle ore 17 c’è anche il Motoraduno Matteo Bandinelli, giunto alla sua edizione numero 19: al termine, grande festa in piazza con lo spettacolo musicale in onore di Vasco Rossi. Informazioni: www.circololatorre.it.

SAGRA DELLA VONGOLA VERACE, Goro (Ferrara) - Tre weekend nel Delta del Po dedicati alle vongole, prodotto principe di Goro, proposto in tutte le sue possibili ricette: appuntamento dunque nei fine settimana 14-16, 22-23 e 29-30 luglio, per scoprire tanti piatti della tradizione. La Sacca di Goro offre infatti un habitat ideale per l’allevamento di vongole veraci, cozze e ostriche, oltre a cefali, orate, branzini. La sagra è un’occasione ideale per un buon piatto a base di queste specialità, come pure per effettuare un’escursione in barca nella zona e nelle oasi della foce, luoghi affascinanti e ricchi di molte specie di uccelli. L’ingresso alla sagra è libero. Info: www.facebook.com https://www.facebook.com/proloco.goro.

SAGRA DELL'OLIVA DOLCE, Matraia di Capannori (Lucca) – Continua da venerdì 14 a domenica 16 luglio la Sagra dell’oliva dolce di Matraia, giunta alla sua 47esima edizione. La manifestazione costituisce uno degli eventi storici e più gettonati della Piana di Lucca: nel corso delle serate della festa si possono assaggiare ottime specialità paesane, tra cui la zuppa alla frantoiana, farro, ottima carne alla brace, cinghiale in umido e molto altro ancora. Per informazioni: www.facebook.com.

FESTA DEL PESCE E DELLO SPORT, Badesse (Siena) – Il borgo di Badesse, a poca distanza dalla celeberrima città turrita di Monteriggioni, dedica i tre weekend centrali di luglio alla tradizionale Sagra del Pesce. che quest’anno giunge alla sua 39esimaa edizione. Secondo appuntamento dunque, nel fine settimana 13 – 16 luglio, con una replica nei giorni 20-23, con ricchi menù a base di pesce e con tante deliziose specialità tra cui impepata di cozze, insalata di mare risotto alla pescatora, spaghetti allo scoglio, paccheri al ragù di moscardino, scialatielli agli scampi senza dimenticare l’immancabile cacciucco. Tra i secondi piatti sono da ricordare la spigola al forno la frittura mista, e le sarde alla brace, per ricordarne solo alcuni. Gli stand gastronomici sono aperti tutte le sere a partire dalle ore 19.30, mentre alle 21.30 prendono il via gli spettacoli musicali e il ballo. Informazioni: www.sagradelpesce.net.

L’HAMBURGERATA, Boccheggiano (Grosseto) – La serata di sabato 15 luglio, a partire dalle ore 19.00, a Boccheggiano sulle colline grossetane è dedicata a una bella cena con strabilianti hamburger in un evento organizzato dall'associazione "4 gatti". Seduti sotto i grandi castagni del Campo Sportivo Comunale, si degusta uno speciale piatto unico composto da maxi hamburger di circa 250 gr accompagnato da salse di tutti i tipi, patatine fritte e contorni. È possibile richiedere anche un hamburger vegetariano e un menu speciale per i bambini. Dalle ore 22.00 fino a tarda notte ci si può scatenare nel ballo grazie alla musica della HBH Band – The Heartbreak Hotel, il gruppo musicale che propone i migliori classici dagli anni ’30 agli anni’ 80. Informazioni: www.facebook.com.



SAGRA DELLA FRITTELLA ORNANESE, Ornano Grande di Colledara (Teramo) – Appuntamento da giovedì 13 a domenica 16 luglio con la Sagra della Frittella Ornanese, ormai giunta alla diciassettesima edizione e organizzata dall’associazione “Circolo Culturale Ornano Grande”. Tutte le sere dalle ore 19, si possono assaggiare gli ottimi prodotti tipici della vallata: in primo piano, naturalmente c’è la deliziosa frittella ornanese, “ammassata”, spianata e fritta alla maniera tipica delle massaie del paese, farcita con prosciutto crudo, salumi, formaggi e una speciale salsa ai funghi. Quest’anno la frittella viene proposta anche con nuovi e gustosi ripieni a base, ad esempio, di pomodoro e peperoni, o uova e peperoni. Da assaggiare anche la gustosissima porchetta di Colledara, i classici arrosticini abruzzesi e il tipico formaggio fritto. Non mancano ottima birra e un programma di intrattenimento musicale.



"PESCHÈ”, SAGRA DELLA PESCA, San Ferdinando Di Puglia (Barletta-Andria-Trani) – Sabato 15 e domenica 16 luglio i golosi e le buone forchette si danno convegno in Piazza Papa Giovanni Paolo II, alla scoperta di questo delizioso frutto dalle mille proprietà nutrizionali e, secondo la leggenda, portatrice di immortalità. Gli stand aprono alle ore 19.30. Per Informazioni: www.facebook.com/proloco.sanferdinandodipuglia/