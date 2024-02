Le sagre di gusto nel weekend di San Valentino

LA SAGRA DEI PIZZOCCHERI, Cermenate (Como) – La manifestazione, che si svolge nell’ambito del Carnevale Cermenatese, convoca gli appassionati dei sapori di montagna da venerdì 9 a domenica 11 febbraio. Il gusto speciale di questo piatto rustico della cucina montana si unisce alla festa di Carnevale per il divertimento di tutta la famiglia. L’appuntamento e dalle 19 di venerdì e sabato all’intera giornata di domenica, e si svolge a cura della parrocchia SS Vito e Modesto. Informazioni: www.facebook.com/CarnevaleCermenate.



FESTA DEL RADICCHIO ROSSO, Dosson (Treviso) – Terzo appuntamento in compagnia del radicchio rosso, protagonista a Dosson nel Trevigiano, fino a domenica 11 febbraio, per un gustoso weekend di festa. Gli stand gastronomici propongono il radicchio IGP a cena dal venerdì alla domenica dalle ore 19.00, e il sabato e la domenica anche a pranzo dalle ore 12.00 alle 15.00. Prenotazione obbligatoria. Informazioni: radicchiorossodosson.it.

Leggi Anche Viaggio tra saperi e sapori nel Molise che piace

CHOCOLOVE, Milano – Il cioccolato fa festa nel capoluogo lombardo da giovedì 8 a mercoledì 14 febbraio: le sedi dell’evento sono presso Palazzo Bovara e Palazzo Castiglioni, in Corso Venezia: scopo della manifestazione, oltre a presentare il meglio dell’industria cioccolatiera, è promuovere la cultura del cioccolato, dalla coltivazione alla produzione finale. L’evento è quindi anche un momento di confronto per tutti gli addetti ai lavori: resta comunque in primo piano la proposta al pubblico di un vero e proprio percorso di scoperta di questa golosità amatissima, con la partecipazione di tante voci autorevoli del mondo della pasticceria. Il viaggio sensoriale parte dalla cosiddetta “Cocoa Belt“, ovvero dei Paesi in cui si coltiva il cacao, materia prima del cioccolato: Africa Occidentale, America Latina e Asia. Ci sono i contest che coinvolgono le pasticcerie milanesi, masterclass, showcooking e degustazioni sensoriali. ChocoLOVE è anche una grande occasione per fare del bene: oltre agli eventi gratuiti aperti a tutti, è attiva la vendita di prodotti ed esperienze per una raccolta fondi a favore di Fondazione Veronesi, LILT, Fondazione TOG. Informazioni: chocolovemilano.it.



SAGRA DI SAN BELLO, Monastero a Berbenno di Valtellina (Sondrio) – Continuano i fine settimana di gusto in Valtellina, fino a domenica 16 febbraio, in compagnia di squisite pietanze a base di gallina, protagonista dei sapori della Sagra di San Bello; in questa occasione viene celebrato San Benigno De’ Medici, chiamato San Bello, come fondatore della prima chiesa del borgo di Monastero. La festa ha origine medievale e carattere religioso: ha inizio con la processione in onore del santo, a cui fanno seguito i riti civili con i concerti bandistici e le rappresentazioni; a seguire, un banchetto con pietanze a base di gallina. In origine il cibo veniva preparato in piazza, in giganteschi pentoloni nei quali si cuocevano le galline ruspanti allevate nel paese. Anche quest’anno sarà possibile degustare il tipico menu di San Bello, accompagnato dal vino, direttamente all’interno degli stand riscaldati o presso il ristorante locale, con l’accompagnamento di musica dal vivo. La domenica gli stand gastronomici saranno attivi a pranzo. È opportuna la prenotazione. Informazioni: www.sagradisanbello.it.

FESTIVAL DE LA CAZOEULA, Cantù (Como) – Continua fino a giovedì 29 febbraio il Festival de la Cazoeula, una gustosa occasione per conoscere e gustare il più tipico dei piatti della tradizione contadina brianzola. Appuntamento a Cantù, in provincia di Como, e in alcuni comuni della Brianza. La cazoeula è una minestra a base di verze, costine e cotenne, spesso accompagnata da polenta gialla: è il piatto invernale per eccellenza, tipico della tradizione contadina locale. Cantù e varie località della Brianza lo celebrano in un festival che si ripete da ormai una decina d’anni, con lo scopo di preservare e valorizzare la tradizione di questo piatto. Fino al 29 febbraio sono più di 30 i ristoranti della zona che propongono questo gustoso piatto, con rinomati chef brianzoli che si sfidano per aggiudicarsi la “Cazouela d’Oro”, il trofeo assegnato da due giurie d’eccezione: una tecnica, composta da chef dell’Associazione Cuochi della Provincia di Como e da giornalisti di settore, e una “popolare “, composta dagli avventori invitati a votare sul sito di riferimento il proprio ristorante preferito. Informazioni: www.festivaldelacazoeula.it.



ART & CIOCC, Ferrara – Piazza Castello a Ferrara attende gli amanti del cioccolato da giovedì 8 a domenica 11 febbraio per tre giorni di dolcezza. La cittadina estense è infatti la seconda tappa 2024 del tour dei cioccolatieri italiani, l'evento che regala dolci esplosioni di bontà. Protagonisti, come sempre, una trentina di maestri cioccolatieri provenienti da tutti Italia, con le loro creazioni al cacao, tra cui cioccolatini, cremini, praline, torte e liquori al cioccolato serviti nella cialda calda. Ci sono anche lezioni, attività divulgative, showcooking e molto altro, messi a disposizione dai maestri cioccolatieri per dimostrare la loro abilità. Informazioni: www.iltourdeicioccolatieri.com.



FRITTELLE IN FESTA - Rapolano Terme (Siena)- Continua, fino al prossimo 24 marzo, la sagra che prende i visitatori per la gola per quasi due mesi nei fine settimana, con il profumo e il sapore delle meravigliose frittelle di Rapolano Terme, meglio se accompagnate da un buon bicchiere di vinsanto. L’appuntamento è fino a domenica 24 marzo il giovedì mattina, il sabato pomeriggio e la domenica tutto il giorno, tra numerose bancarelle con frittelle preparate al momento, secondo la ricetta tradizionale, da accompagnare con un buon bicchiere di vino locale. Informazioni; www.facebook.com.



CIOCCOLENTINO, Terni – Nella cittadina umbra amore e cioccolato si sposano per una lunga celebrazione di prelibatezza, da venerdì 9 a domenica 18 febbraio, nell'evento più dolce e romantico dell'anno. San Valentino, patrono della città di Terni e di tutti gli innamorati, propone un claim che invita gli innamorati a costruire il proprio futuro insieme: l’edizione numero 20 della sagra è intitolata, infatti: “Un lungo viaggio”. Insieme alle migliori pasticcerie e ai più abili pasticceri ternani, sono presenti aziende dolciarie provenienti da tutta Italia, con un programma ricchissimo di attività, tra cui lezioni di pasticceria, momenti di degustazione e show cooking lungo le strade del centro storico. In particolare, segnaliamo “Choco Sensorial, l’evento al buio accompagnato dal maestro cioccolatiere Maurizio di Mario, alla scoperta di sapori ed aromi; “Wine in Love” una degustazione di quattro calici di vino in compagnia di un sommelier esperto; le opportunità di scoprire le bellezze naturalistiche e storico-artistiche della zona con romantici itinerari a misura “d’innamorato”, alla scoperta di borghi antichi e affascinanti. Informazioni: www.cioccolentino.com.



FESTA DEL TORTELLO E DELLA FICATTOLA, Borgo San Lorenzo al Mugello (Firenze) – Secondo appuntamento, domenica 11 febbraio, a Borgo San Lorenzo al Mugello in occasione del Carnevale mugellano, per divertirsi in compagnia e assaggiare le prelibatezze della cucina toscana. Protagoniste della festa sono soprattutto il tortello e la ficattola, un piatto tipico locale a base di pasta fritta dolce o salata, da gustare negli stand gastronomici (al coperto), insieme ad altre specialità della gastronomia locale. Da non perdere, oltre ai classici tortelli locali, rigorosamente fatti a mano con le patate locali, l’ottima carne alla brace. Informazioni: www.facebook.com/festadeltortello.