Per la Festa della Mamma, il viaggio è un regalo perfetto

Da un giro in mongolfiera alle viste letterarie guidate, ecco qualche idea per una fuga madre&figlia

Non un viaggio qualsiasi, quello con la mamma, ma un viaggio che appaghi in modo particolare i suoi gusti, le sue attitudini, le sue passioni, affidandosi anche a tour tematici come quelli ideati da Civitatis, leader nella distribuzione online di visite guidate, escursioni e attività in italiano nelle principali destinazioni del mondo.

In mongolfiera per le mamme avventurose Come non ci sono limiti quando si tratta di celebrare l'amore materno, non ci sono limiti nemmeno quando si tratta di vivere nuove esperienze. Questa volta, per sorprendere la vostra mamma, potreste fare un viaggio in Turchia e alzarvi in volo con una mongolfiera sulla Cappadocia. Sotto il panorama è spettacolare, fra i candidi camini delle fate e gli incredibili paesaggi di questo lembo della Turchia centrale.



Tour guidati per le mamme che amano arte e letteratura L'arte e i libri di storia e letteratura sono di solito un ottimo regalo per le mamme, e se sono accompagnati da una visita guidata, tanto meglio. Con gli esperti di Civitatis si può fare un'ampia gamma di tour letterari, fra cui il bellissimo tour di Barcellona L’ombra del Vento, la visita guidata della galleria degli Uffizi, se siete in viaggio a Firenze, o la visita guidata del Museo del Louvre, se state esplorando Parigi.



A Praga, fra musei e birra Se vi recate a Praga, troverete siti e monumenti spettacolari. Ma per completare il vostro soggiorno nella città delle Cento Torri, dovete partecipare al Tour della Birra di Praga. Si dice che i cechi siano tra i maggiori bevitori di birra al mondo. Con questo tour, assaggerete diversi tipi di birra locale e imparerete a distinguerne le caratteristiche e le proprietà.

