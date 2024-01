Harry Potter: la scuola di Hogwarts per due giorni in Campania

Sabato 3 e domenica 4 febbraio gli aspiranti Harry Potter non devono perdere l’occasione di frequentare l’Accademia dei Maghi: l’appuntamento è alle Fonderie Righetti di Villa Bruno a San Giorgio a Cremano (Napoli), per un momento in cui sventolare bacchette, creare pozioni magiche e vivere un’esperienza di divertimento nelle atmosfere della scuola di magia e stregoneria di Hogwarts .

"L’Accademia dei Maghi" si svolge nell'ambito dell'iniziativa "Ma dove vivono i cartoni?", e propone un percorso interattivo legato al progetto di family-experience che la caratterizza. L'appuntamento si svolge, come vuole la filosofia dell'iniziativa, in un luogo storico e culturale da scoprire e visitare, interessante non solo per i bambini, ma per tutta la famiglia.

Nell’Accademia dei Maghi, ispirata alla famosa scuola di magia frequentata da Harry Potter, i piccoli apprendisti maghi e streghe sono invitati ad affrontare una serie di sfide per scoprire il proprio talento magico e per guadagnare il titolo di mago provetto. Ci sono alcuni personaggi della saga che i partecipanti possono incontrare in carne e ossa, e spettacoli di magia ai quali assistere con tutta la famiglia. Naturalmente, non mancano le Quattro Case rese celebri dalla saga e tante avventure magiche: i partecipanti sono chiamati a partecipare a lezioni di utilizzo corretto della bacchetta magica, a laboratori di Erbologia in cui si imparano i segreti e le proprietà delle piante, e infine alle temutissime lezioni di Pozioni, in cui si impara l’arte sottile di preparazione di filtri e intrugli fatati.

In mancanza di gufi con cui spedire la posta, ci sono le lezioni di falconeria, a cura dei Falconieri dell’Irno, con le loro esibizioni e con vere lezioni in compagnia dei loro meravigliosi rapaci: per tutti i fans di Edvige, la civetta bianca di Harry, ci sono le simpatiche civette da addestramento. Non manca, naturalmente, il fantastico Binario 9 e tre/quarti, indispensabile per immergersi nella magia.

Lo scenario di questa avventura è Villa Bruno, la settecentesca villa vesuviana di San Giorgio a Cremano, centro culturale della città alle porte di Napoli.

Ogni tour dura circa 90 minuti: informazioni, orari e prezzi sul sito https://madovevivonoicartoni.it/.