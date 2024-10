Arriva Halloween e un brivido percorre lo Stivale

Halloween, nata molto tenebrosa e inquietante tra gli antichi Celti, si è caricata negli anni di ironia e divertimento per esorcizzare la morte, fino a diventare una festa attesa non solo da bimbi e ragazzi ma anche dagli adulti. Una sorta di carnevale, con tutti gli elementi ormai universali dei film del terrore: sangue, streghe, scheletri. La data è il 31 ottobre ma ormai viene festeggiata anche nei giorni precedenti. Ecco alcuni posti in cui costruire la propria giornata horror.



LEOLANDIA - Il parco divertimenti più amato dai bambini alle porte di Milano, festeggia HalLEOween, una festa mostruosamente divertente, tra animazioni itineranti, spettacoli, parate e più di 40 giostre per i bambini di tutte le età. Tra le novità più attese, la nuova area tematica Draghi e Leggende, popolata di magiche creature, pronte ad animare le giornate degli ospiti tra nuvole di fumo, inquietanti ruggiti, scintille e altre sorprese tutte da scoprire: dal mastodontico Argo, che sorveglia dall’alto il parco, alle 7 teste di Idra, fino al Drago Marino, avvinghiato ad un vascello pirata pieno di scivoli e di giochi, le sorprese non mancheranno. Un vero e proprio pieno di fantasia, in attesa della grande notte di HalLEOween, che il 31 ottobre accoglierà i bambini fino alle 21:30 con tanti eventi speciali e uno straordinario spettacolo di fuochi pirotecnici sullo sfondo della Minitalia. Tra zucche, fantasmini, streghe, vampiri e zombie, non mancheranno i beniamini dei più piccoli: PJ Masks – Superpigiamini nell’area a tema PJ Masks City, i divertentissimi Masha e Orso e, direttamente dal mondo Miraculous™, Ladybug e Chat Noir. www.leolandia.it



GARDALAND - Gardaland Magic Halloween è l’attesissimo appuntamento che anima il parco divertimenti di Castelnuovo del Garda (Vr) fino al prossimo 3 novembre. Le giornate offrono atmosfere spaventosamente divertenti dedicate alle famiglie, mentre i giovani e gli adulti possono vivere adrenaliniche esperienze da paura come “Wreckage – The Horror Experience” (un inedito tunnel, che promette un’esperienza altamente immersiva pensata per gli ospiti maggiori di 14 anni in cerca di emozioni forti)e i Venerdì Da Paura. A tema Halloween sono una lunghissima serie di attrazioni, spettacoli, eventi, parate. www.gardaland.it



ACQUAWORLD - L’unico parco acquatico d’Italia aperto tutto l’anno con piscine e attrazioni indoor e outdoor, si riempie di oscura magia per celebrare la festa più spaventosa dell’anno e ospita fantasmi, mostri, scheletri e vampiri. Ma le nere avventure non finiscono qui! Tre gli appuntamenti imperdibili. Il 27 e 31 ottobre “SHOW & ARTISTI per tutta la famiglia” una giornata da brivido con tutta la famiglia con baby dance, balli di gruppo e giochi a tema Halloween, accompagnati da mostriciattoli dispettosi e zucche animate. Il 31 ottobre ci sarà la SPOOKY HORROR NIGHT, un incredibile schiuma party con dj set che trasformerà l’atmosfera in un'esperienza indimenticabile, all'insegna del terrore e dell'adrenalina. Il parco si trova a Concorezzo, in provincia di Monza e Brianza. www.acquaworld.it



MIRABILANDIA - Anche quest'anno Mirabilandia non deluderà grandi e piccoli con i suoi oltre 30.000 metri quadri di puro terrore e divertimento, fra mostri e streghe, tunnel horror per gli adulti e percorsi fantasy per i bambini. La paura sarà di casa nel più grande parco divertimenti italiano nel Comune di Ravenna fino al 3 novembre, ultimo giorno di apertura stagionale del Parco. Per i visitatori più temerari, la Suburbia, l’horror zone più grande d’Italia in un parco divertimenti, si è arricchita quest'anno di due nuove zone tematiche, un campo di addestramento per i vampiri della Regina e un inquietante cimitero, che sono popolate da un centinaio di spaventose creature. Fra le molte attrazione per gli adulti, i tunnel Acid Rain, terrificante con il suo percorso tortuoso, Apartment#162 scandito da scene di terribili delitti, Llorona dove il sottofondo di un'inquietante è inconsolabile pianto e, novità di quest'anno, il tunnel horror Mr Blackmoon’s Hypnotic Circus. Gli appassionati delle serie horror potranno inoltrarsi, pagando un biglietto aggiuntivo, nell’horror house The Walking Dead, calando calandosi nelle ambientazioni tratte dall’omonima serie. Tante e divertenti le attrazioni a misura di bambino, fra cui due speciali tunnel per un viaggio fantastico e misterioso. Nella Camera delle Meraviglie i bimbi potranno scoprire i tesori e i misteriosi segreti occultati da oltre cento anni dagli esploratori più intraprendenti, mentre alla Mini Zombie Academy potranno imparare tutti i trucchi per trasformarsi in autentici zombie. Il tutto sarà arricchito da una serie di spettacoli (come Dracula e, solo per adulti, Jackie, don’t call me clown, dove sarà messo in scena il ritorno del circo in città dopo la morte di Jack, il clown) e feste, da El Día De Los Muertos in puro stile messicano a Let’s Party Halloween con i personaggi di Nickelodeon. www.mirabilandia.it



BRESCIA E PROVINCIA - Tantissimi eventi per il 31 ottobre in provincia di Brescia e nel capoluogo. In città, ad esempio, l’imponente e suggestivo Castello da cui si domina la città fa da scenario a Take a bit of… Hallowen, una serata speciale tra divertimento e adrenalina con la Museum Escape, abbinata a uno sfizioso aperitivo (dai 15 anni in su). Halloween Party a Castel Mella è una grande, festa di Halloween in piazza con musica, giochi, cibo mostruoso e premi per i migliori costumi. Con “Halloween in Miniera”, la Miniera Marzoli di Pezzaze in Valle Trompia si ripopola come ogni anno di spiriti, mostri e tanti altri personaggi tra gallerie infestate e cunicoli spettrali, a bordo del trenino per un viaggio pauroso. Sul Garda il 26 ottobre c’è anche la Notte Horror al Castello di Padenghe con sentieri degli orrori, musica ricca di suspense, spettacoli da brividi e tante sorprese per grandi e piccini e il Museo Rambotti di Desenzano si popola di scheletri, ragni, zucche e fantasmi per una missione misteriosa (percorso-gioco per ragazzi dagli 8 ai 12 anni). Brividi assicurati dall’1 al 3 novembre, al Gioca Bosco di Gavardo dove gli gnomi e le fate per tre giorni cedono il bosco a strani personaggi, fra streghe e fantasmi, e dal 30 ottobre al 2 novembre nelle sale del Castello di Gorzone infestate da vampiri. Due gli eventi: “Luna di Sangue” per pubblico sopra i 16 anni, e “Attenti ai vampiri” per bambini tra i 5 e 10 anni. www.visitbrescia.it



MONTELUPONE - Appuntamento a tutto horror nel centro storico di Montelupone, antico borgo marchigiano in provincia di Macerata, per momenti dedicati a tutte le età. Dopo aver richiamato nella sua passata edizione più di 2000 persone da tutta Italia, torna quest’anno l’HALLOWEEN MYSTERY FEST: quattro pomeriggi intensi, da giovedì 31 ottobre a domenica 4 novembre, dalle 17.30 alle 2.00 di notte, tutti a ingresso gratuito. Un weekend lungo che permetterà a tutti i partecipanti di farsi circondare dallo speciale mix di magia, mistero e avventura che permeerà il borgo antico, tra spettacoli, giochi interattivi e attività dedicate ai “cuor di leone” e ai meno temerari. Facebook



MAGICLAND - Atmosfere da brivido ed esperienze emozionanti ed indimenticabili nel parco divertimenti più grande del centro-sud. Un Halloween “spaventosamente unico” nel suo genere, imperdibile e ricco di attività con ben 20 attrazioni a tema: 6 horror house, 2 percorsi per la famiglia, 2 spettacoli teatrali, 7 parate ed animazioni itineranti, 3 serate di intrattenimento musicale con show, Dj set ed attrazioni aperte sino a mezzanotte, che renderanno davvero speciale l’esperienza al Parco per i visitatori di ogni età. Un'assoluta novità per MagicLand, un'esperienza unica in Italia sarà il Día de Muertos. In collaborazione con l'Ambasciata del Messico, il parco si trasformerà in un caleidoscopico regno dei morti messicano, offrendo un'immersione totale in una tradizione millenaria. Un'atmosfera festosa e coinvolgente, ideale per i più piccoli, che potranno vivere la magia del Día de Muertos in prima persona, tra decorazioni, percorsi, spettacoli, cibo e musica a tema. Nuovi horror maze da esplorare e tre imperdibili special nights: giovedì 31 ottobre DJ set a tema Horror Movie Show con special guest Joe C, venerdì 1° novembre dallo ZOO di 105 Pippo Palmieri sarà pronto a farvi scatenare e a seguire la Scary Robot Night DJ set e per concludere sabato 2 novembre direttamente da Ibiza il DJ set di Manuel Ribeca con Il Circo degli Orrori. Resident DJ delle serate Ulisse Marciano. Per i più piccoli sono in programma numerosi eventi e spettacoli, come il Viaggio nella Foresta dei Ricordi e la Gattobaleno Witch Parade. www.magicland.it



CINECITTÀ WORLD - Nello scenario di Cinecittà, magico di per sé, una girandola di eventi e location a tema. Saranno, non a caso, 17 le attrazioni a tema. La parata di carri avrà come con protagonista il Cavaliere senza testa, la Halloween Street sarà scandita dalla Zombie Walk e si potrà anche assistere al proprio funerale dal vivo. Oltre al Cimitero del Cinema, all’ Horror House (divertente anche per chi non è cinefilo, dove si passa sui set dei più famosi film horror), all’ Inferno (la più grande montagna russa indoor in Italia dove si sfreccia tra i gironi danteschi) la novità di quest'anno è U571 Escape, la prima escape room ambientata in un sommergibile della Seconda Guerra Mondiale. Non mancheranno anche attrazioni per i bambini, come il labirinto di zucche. www.cinecittaworld.it