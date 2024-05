Giulianova festeggia l'estate all'insegna del Tricolore  

Giulianova , il grazioso centro balneare in provincia di Teramo da venerdì 17 a domenica 19 maggio dedica tre giorni di festa all’arrivo della bella stagione, con una manifestazione tutta italiana, resa più emozionante dalla presenza delle Frecce Tricolori , all’insegna del divertimento e della tradizione per celebrare i colori della nostra bandiera e dell’Aeronautica Militare.

Il cuore della manifestazione è il “Villaggio Tricolore”, un palco a cielo aperto che ospita tanta musica e intrattenimento per tutti. Ci sono poi i mercatini con le principali peculiarità artigianali del territorio, le performance dei numerosi artisti di strada, esperienze di gusto e molto altro ancora.



Sabato pomeriggio, a partire dalle ore 14, il lungomare centrale e nord ospita prove e simulazioni di volo, un vero spettacolo nei cieli prima della suggestiva esibizione delle Frecce Tricolori, con voli acrobatici ed Air Show. Dalle 18 all’1 di notte è il momento della Notte Tricolore, una vera e propria Notte Bianca, per la quale sono previste circa 20.000 presenze, con musica, negozi aperti fino a tardi, street food e animazione, per continuare a far festa anche sotto le stelle. Per gli appassionati di auto e moto c’è anche un raduno di due e quattro ruote, sempre all’insegna dell’italianità.

La festa prosegue anche nella giornata di domenica, con altri voli e acrobazie aeree, musica e divertimento.

Il programma del fine settimana e tutte le informazioni sono online sul sito www.visitgiulianova.com.