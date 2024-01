Giulianova: in Abruzzo il Carnevale a quattro zampe

La manifestazione, che prende il via alle ore 15.00 in piazza Fosse Ardeatine, si propone di sensibilizzare sul tema delle adozioni consapevoli contro il fenomeno del randagismo. La festa prevede una sfilata in cui cani e conduttori sono presenti insieme per mostrare quanto è intenso il rapporto tra uomo e cane, per sottolineare l’importanza di questa grande amicizia.

Da tempo si avverte l'urgenza di informare e sensibilizzare la popolazione su un tema delicato come le adozioni consapevoli. Il Giulianova Dog Carnival è una risposta a questa esigenza, attraverso un messaggio nuovo ed efficace. Il Carnevale fa sfilare in passerella, insieme ai loro conduttori, diverse razze di cani per divertirsi insieme al pubblico presente, sottolineando l’importanza della relazione che unisce l'uomo con il cane.

Sul tappeto rosso, circondati da paletti con nastro di velluto proprio come nelle serate di gala più chic, sfilano diverse razze canine tra cui pastori tedeschi, fox terrier, bolognesi, cocker spaniel e anche molti, moltissimi “meticci”: tutti motivatissimi nel dimostrare quanto sia forte l'affezione fra l'uomo e il suo meraviglioso compagno a quattro zampe. Al termine della sfilata una giuria decreterà un vincitore.

Scopo della festa, oltre alla celebrazione del Carnevale, è quello di realizzare un momento in cui incoraggiare una maggiore attenzione per le esigenze dei nostri amici a quattro zampe, meravigliosi compagni di vita, e per sottolineare il lavoro dei numerosi ausiliari che si dedicano a loro con dedizione. Una grande festa all'insegna della gioia e del colore, con la quale comunicare affetto e gratitudine per l'amore e la compagnia che, generosamente, i nostri amici pelosi ci regalano.