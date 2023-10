Genova: preziosissimi libri al centro dei prossimi Rolli Days

Ritornano i Rolli Days a Genova , dal 13 al 15 ottobre : un’occasione per vivere un fine settimana indimenticabile tra le strade e i sontuosi saloni dei palazzi aristocratici, riccamente decorati tra Rinascimento e Barocco, verranno esposti testi fondamentali per conoscere la Genova di quel periodo.

Un viaggio fantastico tra strade, piazze, atrii e saloni, guidati dalle tavole e dalle illustrazioni che ci restituiscono un’immagine particolareggiata della Superba. Un tema particolare di questa edizione dei Rolli Days, nell’anno in cui Genova è la Capitale Italiana del Libro. Saranno i libri che raccontano Genova dal Cinquecento all’Ottocento, sottolineandone la monumentale bellezza e il ruolo centrale nel Mediterraneo.



Da tutta Europa - I Palazzi genovesi, nati per rappresentare il prestigio e la forza di una nuova classe sociale e con la funzione di hospitaggio delle principali cariche politiche che arrivavano da tutta Europa in visita ufficiale, erano spesso anche contenitori di grandiose biblioteche e raccolte di volumi classici e contemporanei che gli illustri proprietari conoscevano e collezionavano, e che spesso costituivano le principali fonti letterarie per i complessi apparati iconografici che ancora oggi rappresentano le preziose decorazioni ad affresco di logge e saloni. Per riportare una cultura partecipata a circolare negli spazi e nelle vie dei Palazzi dei Rolli, sempre nell’ambito delle iniziative della Capitale Italiana del Libro, dal 9 al 15 ottobre gli atri e i vani scala di alcuni palazzi del centro storico ospiteranno il progetto “Androni”.



I palazzi - Palazzo Antonio Doria, Prefettura, Palazzo Spinola di Pellicceria, Palazzo Tobia Pallavicino, Palazzo Marcantonio Doria e Palazzo Grillo Cattaneo saranno animati da attività, laboratori, spettacoli rivolti a un pubblico di tutte le età (l’elenco delle sedi potrebbe subire modifiche). Il programma di ogni palazzo sarà dedicato a diversi aspetti della cultura e della creatività, a partire ovviamente da letteratura e lettura, per toccare la poesia, la musica, il teatro e il fumetto, il gaming. Per i Rolli Days apriranno i portoni delle antiche dimore nobiliari del centro storico, dal 2006 Patrimonio UNESCO: Palazzo Antonio Doria Spinola, Palazzo Gio. Battista Centurione Pitto, Palazzo Lomellini Patrone, Palazzo Baldassarre Lomellini, Palazzo Lercari Parodi, Palazzo Cattaneo Della Volta, Palazzo Lauro, oltre ai Palazzi di Strada Nuova (Palazzo Rosso, Palazzo Bianco, Palazzo Tursi, Palazzo Tobia Pallavicino), ai musei di Palazzo Spinola e Palazzo Reale, ai palazzi dell’Università in via Balbi e molti altri ancora (in via di definizione).



I libri - Un viaggio nel tempo accompagnato dai testi e dalle illustrazioni che ci restituiscono un’immagine particolareggiata di Genova. In primo piano le due edizioni di Palazzi di Genova di Pieter Paul Rubens, ma si potrà idealmente sfogliare anche l’Encyclopédie di Diderot e D’Alembert (edizione del 1774), con le tavole dedicate a Palazzo Baldassarre Lomellini. Un viaggio nel passato che prosegue con I più begli edifici della città di Genova e dei suoi dintorni di Martin Pierre Gauthier (1818), con Palazzi di Genova dal XV al XVII secolo del tedesco Robert Reinhardt (1886), che testimonia la straordinaria eccezionalità delle grotte dei giardini genovesi, e altri preziosi documenti.



Paganini - Saranno visitabili molte ville suburbane del ponente genovese che ancora oggi, con le loro strutture inconfondibili, caratterizzano i quartieri di Sampierdarena, Cornigliano e Voltri. Novità dell’edizione dell’autunno 2023, sarà infatti la riapertura della splendida e appena restaurata Villa Centurione del Monastero, con gli affreschi tardo cinquecenteschi di Bernardo Castello. Protagonisti delle giornate dei Rolli saranno come sempre i divulgatori scientifici, giovani professionisti specializzati nel racconto consapevole di uno dei patrimoni di maggior rilievo storico e culturale italiano. I Rolli Days di ottobre incroceranno anche la 57° edizione del Concorso Internazionale di violino “Premio Paganini”, con un ideale passaggio di testimone dato che le fasi finali del Premio inizieranno il 16 ottobre.



Per maggiori informazioni: www.visitgenoa.it