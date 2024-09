Gardaland: grande festa per la Stars Night e per l’OKtoberfest

Il primo evento in ordine cronologico è la serata “Gardaland Stars Night”, il music event a tema spaziale con laser show e dj set per ballare e divertirsi fino all’1 di notte. Lo show si svolge in uno scenario speciale, tra pianeti, galassie e costellazioni, con tante performance artistiche e uno spettacolare laser show, una vera esplosione di energia con effetti speciali tridimensionali per farsi trasportare in una dimensione futuristica e suggestiva. A “vegliare” sull’intera piazza un astronauta alto oltre 10 metri! Special guest della serata, direttamente dal Regno Unito, è la band multiplatino Sophie and the Giants conquistatrice delle classifiche radiofoniche internazionali e con miliardi di streaming a livello globale. Oltre a questi ospiti speciali sono presenti dj dall’indiscusso talento e tanti ospiti d'eccezione. La festa comincia alle ore 18.00 al ritmo del DJ set di Teo Mandrelli, giovane dj e producer presente nelle migliori playlist e in rotazione nelle radio di tutto il mondo. I vocalist Francesco Sarzi e Alo Vox accompagnano poi le performance dei Papeete DJ's, tra cui Marco Cavax, Nicola Schenetti e Payano. Spazio anche ai giovanissimi sul maestoso palco che svetta in Piazza Jumanji, nel cuore di Gardaland, con lo “Special Baby Talent DJ Set” di Dario Di Bona, DJ dodicenne che ha scoperto la sua passione per la musica all'età di quattro anni durante una vacanza a Ibiza, giungendo ad esibirsi nelle più importanti capitali dance d’Europa. Sullo stage di “Gardaland Stars Night” ci sono anche Le Donatella, duo musicale e televisivo italiano composto dalle sorelle gemelle Giulia e Silvia Provvedi.