Gardaland: posa della prima pietra per Jumanji The Adventure

Un successo cinematografico planetario e tante fantastiche esperienze: sono questi gli ingredienti sui quali Gardaland punta per il rilanciare il parco divertimenti nel 2022 . E per la prossima stagione c’è una splendida novità: è in arrivo Jumanji® The Adventure, un’attrazione unica al mondo per la quale è previsto un investimento di ben 20 milioni di Euro. La prima pietra della nuova attrazione è stata posata con il festoso contributo di tre cosplayer nei panni dei protagonisti dei film.

Dopo essere arrivati al Parco a bordo dell’inconfondibile fuoristrada della pellicola cinematografica, i tre hanno raggiunto il cantiere e ufficializzato l’inizio dei lavori per la nuova attrazione, posandone una simbolica prima pietra.

“Sarà un investimento importante di oltre 20 milioni di euro per la realizzazione di un’attrazione unica al mondo - sia dal punto di vista scenografico che per l’alto livello tecnologico - e in assoluto la prima a tema Jumanji” rivela il dott. Aldo Maria Vigevani, Amministratore Delegato di Gardaland “Riteniamo che questa nuova dark ride per famiglie e teenager verrà accolta con grande entusiasmo dai visitatori italiani e stranieri che ogni anno tornano a trovarci per vivere una nuova avventura. Alla luce del grande successo della saga cinematografica Jumanji in Italia e nel mondo, siamo sicuri che l’attrazione saprà creare un elevato coinvolgimento emotivo.”

Jumanji® The Adventure sarà una dark ride per avventurieri di ogni età, caratterizzata da una storia coinvolgente ed emozionante, una vera e propria missione per salvare da una maledizione il regno di Jumanji. Lungo il percorso, ospitato nel cuore del parco, i partecipanti dovranno affrontare la giungla di Jumanji a bordo di un veicolo a forma di jeep e si faranno strada tra pericolosi animali, ostacoli di ogni tipo e un potente gigante di pietra che cercherà

in ogni modo di fermarli. Sarà una vera e propria gara contro il tempo, con l’importante obiettivo di riportare al leggendario tempio la sacra gemma preziosa e salvare il mondo di Jumanji.

L’avventura è tratta dalla saga cinematografica della Sony Pictures, basata sull’omonimo e pluripremiato libro per bambini di Chris Van Allsburg, e interpretata, tra gli altri, dal compianto Robin Williams. Nella storia, un misterioso gioco trasporta i suoi giocatori in una giungla situata in un universo parallelo. Oltre 20 anni dopo, le avventure continuano nel nuovissimo film “Jumanji: Welcome to the Jungle” (2017), in cui cambia il meccanismo di gioco e quattro adolescenti in punizione scoprono una vecchia console con un videogioco: decidono di provarlo e subito di trovano catapultati nella stessa giungla, con le sembianze dei personaggi avatar da loro scelti (Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan). Nella giungla scoprono che non sono gli unici a giocare con Jumanji perché Jumanji gioca con loro. Per vincere, dovranno affrontare l'avventura più pericolosa della loro vita: se perderanno, rimarranno bloccati nel gioco per sempre. L’anno prossimo, quando la nuova attrazione sarà completata, i visitatori di Gardaland potranno vivere le stesse adrenaliniche avventure.