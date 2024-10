A Gardaland è già Halloween: arrivano i Venerdì da Paura

I numerosi spettacoli a tema Halloween offrono intrattenimento e brividi indimenticabili. Al Gardaland Theatre va in scena, tra musiche live, acrobazie, danze e strabilianti coreografie, il nuovo spettacolo “Anubis”: un’avvincente storia ambientata nell’aldilà egizio, in cui il potente dio Anubi minaccia la pace delle anime. I visitatori possono poi lasciarsi avvolgere dalle atmosfere oscure del Villaggio Inglese con "Il lamento degli abissi”, uno show di balli, canti, acrobazie e costumi scenografici, in cui una ciurma di pirati viene presa in ostaggio dal canto delle malefiche sirene; Per i più piccoli invece il Teatro della Fantasia ospita “Vlad in Love”, in cui il Conte Vlad cerca di conquistare la sua amata con sorprendenti magie. Il cinema 4D infine, propone da sabato 12 ottobre "Dracula 4D": il nuovo cortometraggio appositamente realizzato per la quarta dimensione, in cui un adolescente e suo padre risvegliano accidentalmente il vampiro Dracula.