Gardaland: ecco Wolf Legend, la nuova Drop & Twist Tower

Gardaland continua dunque a investire per rafforzare la propria posizione di destinazione turistica a livello europeo e confermarsi un top player nell’offerta dell’intrattenimento per famiglie. “Ogni anno, investiamo nelle infrastrutture, nella gestione delle attrazioni e nei servizi.” racconta l’AD de Carvalho, “L’investimento complessivo per la stagione in corso si aggira intorno ai 14 milioni di euro. Questa cifra comprende sia la realizzazione della nuova attrazione che l’allestimento degli spettacoli nel Parco, ma anche le iniziative e le manutenzioni straordinarie in tutto Gardaland Resort, compresi i tre Hotel e il SEA LIFE.” Le presenze nel Resort confermano l’affezione sia della clientela italiana, con circa il 54% dei visitatori, ma anche straniera, soprattutto di area tedesca. “Ogni anno riceviamo milioni di ospiti e anche per la stagione in corso le prenotazioni sono in linea con le previsioni e per l’estate puntiamo a registrare un’occupazione del 95-98% come accaduto gli scorsi anni.” La posizione strategica del Resort permette, infatti, non solo di godere delle giornate al parco, di rilassarsi nell’ampia area acquatica, ma anche di spostarsi nelle vicine città d’arte, soggiornando, però, nel cuore del divertimento e a due passi del lago di Garda.