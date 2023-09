I Borghi più belli d'Italia in festa a Lucignano, perla della Valdichiana

Un’occasione in più per scoprire la perla della Valdichiana, la sua proverbiale capacità di accoglienza, le sue bellezze. E per apprezzare la straordinaria offerta culturale e turistica degli oltre 350 Borghi più belli d’Italia.

Fuga d'autunno in montagna: quattro location per tutti i gusti

La cittadina dalla forma ellittica - Lucignano è famosa per la sua inconsueta, e perfetta, forma ellittica e per alcuni tesori, come l’Albero d’Oro, e dei popolarissimi eventi, come la Maggiolata. Per la sua posizione strategica sulla cima di un colle, fu per circa tre secoli, dal 1200 al 1500, conteso fra tra Siena, Arezzo Firenze e Perugia. Il legame con Siena rimane quello che più di ogni altro ha caratterizzato lo sviluppo urbanistico e architettonico. L’attuale impianto risalente al XIII secolo e già compiuto con il XVI secolo, vede la sommità del colle dove inizialmente era il castello, trasformata in centro del potere politico e religioso (Palazzo Comunale, Chiesa di S. Francesco e Collegiata). Nel 1300 sotto la dominazione dei senesi furono ultimati i lavori di fortificazione con il completamento del perimetro murario e le tre porte (1371): Porta San Giusto, Porta San Giovanni e la così detta Porta Murata, fu inoltre costruita la Rocca con le due torri. Sotto i Medici, dal 1554, si hanno importanti interventi urbanistici: la costruzione della fortezza, il Santuario della Madonna della Querce, attribuito al Vasari (1568), il convento dei padri Cappuccini (1580 ca) la Chiesa della Misericordia (1582) e della Collegiata (1594). Attualmente il paese mantiene intatto il suo fascino di antico borgo che ha saputo conservare un’immagine tranquilla e serena dove la tradizione agricola e quella artigiana offrono al visitatore una interessante gamma di prodotti: dal pregiato olio extravergine di oliva al miele, alla pregiatissima produzione di ceramica alla carne e salumi di chianina e cinta senese. Fra i suoi tesori, nel Museo Comunale si ammira l’Albero d’oro (esempio unico e insuperato di oreficeria medioevale: si tratta di un reliquiario alto 260 cm realizzato fra sec. XIV e XV per conservare le reliquie dei santi francescani e della Croce di Cristo) e nella Chiesa di San Francesco il grande del “Trionfo della morte” e il polittico di Luca di Tomè.



Il Festival - Un week end full immersion, da venerdì 8 a domenica 10 settembre, con un programma convegnistico articolato su vari temi, suggestive esibizioni di alcuni tra i Gruppi Storici più rappresentativi dei Borghi toscani (come quelli di Lucignano, Anghiari, Pitigliano e Poppi), show cooking realizzati con i prodotti tipici del Mercato Italiano Borghi. Il tutto, a fare da cornice ai grandi protagonisti del Festival: gli oltre 350 Borghi che fanno parte dell’associazione che, suddivisi in aree regionali, si presentano all’appuntamento con le loro specificità identitarie, permettendo al visitatore di cogliere una straordinaria visione d’insieme della Bellezza italiana, che loro rappresentano.



Il Manifesto sulla sostenibilità - Nel pomeriggio di venerdì l’inaugurazione del Festival alla presenza delle autorità darà il via alla kermesse. A seguire, il primo convegno riguarda un tema di grande attualità, che costituisce una sorta di leit motiv dell’intero Festival, ovvero, la sostenibilità. Tema assai caro ai 29 Borghi toscani aderenti all’associazione che, lo scorso 29 maggio, proprio a Lucignano, hanno firmato il Manifesto sulla sostenibilità, ormai conosciuto come Manifesto di Lucignano, fermamente impegnati a “promuovere una sostenibilità a tutto campo, affrontando temi fondamentali per i Borghi, da quelli sociali agli economici, non trascurando il dissesto idrogeologico, la questione sismica e lo spopolamento dei piccoli centri”, come aveva sottolineato lo stesso presidente dell’associazione Fiorello Primi alla firma del documento, impegnandosi anche ad estenderne la partecipazione a tutti i Borghi italiani ed europei appartenenti alla Federazione Internazionale “Les Plus Beaux Villages de la Terre”.



Leggi Anche Castiglione di Garfagnana, medievale perla della Toscana

Appuntamenti e convegni - A due vanti locali, il Gruppo Storico e quello Folcloristico di Lucignano, il compito di aprire ufficialmente il Festival sabato 9 settembre. Poi spazio ai convegni di Toscana Promozione dal tema “I turismi, l’enogastronomia e le aree interne” e “Gli italiani nel mondo, partenza e ritorno nei borghi d’origine”. L’esperienza di Vetrina Toscana è invece al centro del convegno con Mauro Carbone, esperto di turismo enogastronomico, con la rivelazione del “gusto che motiva il viaggio nei piccoli centri”. Borghi, itinerari, agricoltura, il ruolo della governance a livello territoriale per politiche di promozione di tutta la filiera, sono gli argomenti che chiudono l’intensa giornata di sabato, grazie ai contributi di Magda Antonioli (consigliere ENIT) e Confagricoltura. Il filone ambientale è l’abbrivio domenicale, con Alessandra Bonfanti di Legambiente e la sua riflessione su “Mobilità dolce per un turismo sostenibile”. “Più coltivatori di emozioni: combattere lo spopolamento con lo sviluppo e la valorizzazione delle produzioni agricole” è l’interessante prolusione del Presidente di Coldiretti Ettore Prandini alla cerimonia conclusiva, che si chiude con la consegna della bandiera ai rappresentanti della Calabria, Regione che ospiterà la prossima edizione del Festival de I Borghi più belli d’Italia.



Per maggiori informazioni: www.borghipiubelliditalia.it