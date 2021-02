Enrosadira, magia delle Dolomiti, con i sapori della montagna

Sulle Dolomiti per gustare la magia dell’Enrosadira con una merenda a base di prodotti locali, dolci della tradizione e mele trentine abbinati a birre artigianali, vini del Trentino o a una calda tisana. I colori del tramonto avvolti nel bianco candore delle Dolomiti, abbinando una bella passeggiata o una piccola discesa con la slitta.



Prodotti tipici - Se poi ci mettiamo i metri di neve che ricoprono il paesaggio e una merenda con i formaggi e le mele del Trentino, ecco tutto quello che serve per vivere una delle più grandi emozioni che queste cime possono regalare. Un’esperienza da cogliere al volo, quando il meteo lo permette, con i giusti tempi per fermarsi ad ascoltare silenzi e rumori del bosco. Un tempo da conquistarsi, magari abbinando due passi sulla neve o qualche tratto con lo slittino per poi godere dell’ora blu al rientro quando la luce lascia spazio alle stelle o la luna fa capolino nel cielo.



I luoghi dello spettacolo - Sono 14 le location facilmente raggiungibili, a piedi o in auto, dove godere fino a Pasqua di questo spettacolo, abbinato ad una merenda dolomitica che diventa parte integrante di questa piacevole esperienza. Si va da luoghi must come la Val Venegia, il Lago di Calaita o la conca di Fuciade a scorci meno conosciuti ma altrettanto stupendi, dove ammirare i cieli infuocati della Val di Fiemme, della Val di Fassa o della Val Canali, ma anche i panorami a 360° dei valichi alpini come Passo Rolle e Passo Valles.



I dolci della tradizione - Rifugi, malghe o ristoranti di montagna accolgono i visitatori con una genuina merenda fatta in casa dolce o salata, a seconda dei gusti. Protagonisti i dolci della tradizione trentina dallo strudel alla Linzer, per non parlare dei mitici Kaiserschmarren o ma anche yogurt con miele e piccoli frutti abbinati ad una calda tisana alle erbe e fiori di montagna, piuttosto che ad un succo di mela, e poi gli immancabili taglieri di formaggi e salumi locali che si sposano con i vini del Trentino o le birre artigianali. Diverse anche le opzioni gluten free e for kids per una pausa golosa ma sana che farà felici anche i più piccoli.



Come partecipare - Il tutto assaporando il tramonto dalle finestre, dalle splendide terrazze o facendo qualche passo nei dintorni per immortalare e condividere questo magico momento. La prenotazione va fatta direttamente alla struttura prescelta e da diritto anche ad un simpatico omaggio, da ritirare con un apposito coupon anche questo disponibile sul sito.

Per maggiori informazioni: www.stradadeiformaggi.it