Emilia-Romagna: Festival di narrazione “Come Acqua”

Prende vita, lungo il corso del fiume Bidente, in provincia di Forlì, la seconda edizione di “Come Acqua – Festival di Narrazione”. Appuntamento da venerdì 6 a domenica 8 settembre con l’ancestrale strumento della narrazione, come pratica capace di riconnetterci con l’ambiente, rivelare l’autentico spirito dei luoghi e generare un’esperienza immersiva tra l’acqua del fiume, i suoi abitanti, i paesi e le storie secolari che li animano, in armonia con la natura. Sono in programma conversazioni itineranti, musica, interviste conviviali e la lectio magistralis “La capacità negativa”, del teologo Vito Mancuso. Tutti gli appuntamenti sono con ingresso a offerta libera.