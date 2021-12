Elba in inverno: tutta un'isola in festa

Mercatini a Rio - Il Natale 2021 si avvicina, tante e diverse le iniziative in programma nel comune di Rio organizzate per vivere intensamente la festa che più di tutte crea un’atmosfera magica suscitando grandi emozioni. Dopo la tradizionale cerimonia di accensione dell’albero di Natale in Piazza Salvo D’Acquisto e il tradizionale mercatino dell’artigianato, i festeggiamenti continueranno a Rio nell’Elba il 5 gennaio 2022 in attesa dell’arrivo della Befana. Per i più piccoli saranno distribuite calze piene di dolci, mentre tra le vie del paese la banda musicale intonerà il Canto della Befana e tra i vicoli e le piazze verranno allestiti appositi stand dove degustare diverse specialità culinarie. Il 6 gennaio le vie del borgo si trasformeranno in un suggestivo presepe vivente.



Il Museo Archeologico - Dal 22 dicembre al 10 gennaio il Museo Archeologico di Rio resterà aperto con orario 9.30-12.30; 15.00-18.30 (chiuso il 25 dicembre e il primo gennaio) con una serie di attività per tutti: il 24 dicembre Musica al museo per festeggiare la Vigilia con un brindisi e il violino di Andrea Pagnini; il 28 dicembre, dalle ore 15.00, La caccia al tesoro delle feste dedicata ai bambini a partire dai 6 anni; il 31 dicembre alle 17:30, l’aperitivo Aspettiamo l’anno nuovo tra i reperti del passato; il 7 gennaio alle 15:30, tutti pronti per la tombolata. Gli ingressi e la partecipazione alle iniziative sono gratuiti.



Il Museo dei Minerali - A Rio Marina questo affascinante museo resterà aperto il 23, il 27, il 29 dicembre e il 5 gennaio. Segnatevi questi appuntamenti: Memorie di ferro e di carta il 23 e il 27 dicembre, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30, per un viaggio alla scoperta della storia delle miniere e dei minatori di Rio e la visita alla mostra Miniere di carta; il 29 dicembre tutti a bordo del Trenino di fine anno; il 5 gennaio incontro con la Befana che per l’occasione vestirà anche i panni di una guida speciale. Gli ingressi e la partecipazione alle iniziative sono gratuiti.



Capoliveri: musica, Maestro! - Festa e musica a Capoliveri. 17 dicembre musica classica nella suggestiva cornice della Miniera del Ginevro con il trio Donne Liricamente in Musica; il 19 dicembre tutti invitati alla grande Festa di Natale. I musei saranno aperti dal 24 dicembre all’8 gennaio secondo i seguenti orari: Museo del Mare 10.00-12.30 e 15.00-18.00; Museo della Vecchia Officina 10.00-15.00. Numerose le attività, i laboratori e le visite guidate. Dalla Tombola di mare in programma il 24 dicembre, agli aperitivi con i prodotti tipici elbani; avventurose cacce al tesoro per i più piccoli per sentirsi veri archeologi, alle storie di mare e miniera con la Romanza del cavatore, l’antico canto tradizionale intonato dai minatori che racconta il viaggio da Capoliveri alla cava.



Portoferraio - A Portoferraio una serie di attività e iniziative: nella Sala della Gran Guardia letture, laboratori di arti circensi e percussioni, tombole e letterine a Babbo Natale attendono i più piccoli con incontri a loro dedicati (17, 18, 23, 27 e 30 dicembre); in Piazza della Repubblica domenica 19 dicembre ci sarà spazio per una corsa agli ultimi regali con il Mercatino di Natale. Al Teatro dei Vigilanti sabato 18 dicembre, si riuniranno i più importanti musicisti del panorama elbano per il concerto Il mio amico Jimi.



Appuntamento con Babbo Natale - Sempre domenica 19 a Portoferraio, Concerto Rinascimentale nella suggestiva cornice del Duomo. Lunedì 20 dicembre appuntamento con Babbo Natale che leggerà una storia a grandi e piccini in Piazza della Repubblica. Venerdì 31 dicembre animazioni musicali e fuochi d’artificio animeranno il centro storico; lunedì 3 gennaio sfilata degli arcieri storici tra le vie di Portoferraio mentre, giovedì 6 gennaio, l’appuntamento è in Piazza Cavour per aspettare la Befana tra musica, animazioni e golose merende.



Tradizione e musica a Marciana - Martedì 21 dicembre a Marciana gli allievi dell’Officina della Musica vi aspettano alle ore 18 in Collegiata San Sebastiano per il Concerto di Natale. Per tutti gli appassionati, invece, dal 20 dicembre al 5 gennaio, in Piazza Vittorio Emanuele, sarà allestito il calcio balilla umano per un originalissimo campionato. Viaggio nel tempo con le foto d’epoca del filmato a cura di Antonio Matera. Due le repliche, alle ore 18, al cinema di Marciana Marina il 26 dicembre e il 9 gennaio. Giro del paese il 5 gennaio intonando il tradizionale Canto della Befana insieme alla Banda dei tamburi in attesa della grande festa il 6 gennaio. Il Museo Civico Archeologico resterà aperto al pubblico il 23-24-27-28-29-30-31 dicembre e il 2-3-4-5-6 gennaio, dalle ore 10 alle 13.



Campo nell’Elba: escursioni e avventure - Grande protagonista delle festività a Campo nell’Elba il MUM - Museo Mineralogico Luigi Celleri con visite guidate e escursioni alla scoperta della storia mineraria dell’Elba. Una proposta avventurosa ed entusiasmante è il safari Granito e Tormaline di San Piero in programma domenica 28 dicembre e lunedì 3 gennaio al sito archeologico “Il Sasso” e alla mitica “Cava Rosina” dove cercare pezzi di granito, mica,tormaline e della preziosa elbaite. Per gli appassionati delle due ruote tour con e-bike lunedì 27 dicembre (anello Campo - Sant’Ilario - San Piero) e venerdì 7 gennaio (tour Calamita). Venerdì 24 e 31 dicembre escursione al Monte Capanne. Da non perdere domenica 26 dicembre il laboratorio Geologia per famiglie.



Procchio - Festa di Natale domenica 19 dicembre tra gli stand gastronomici per golose merende e la musica di Cristian Barra. Escursioni straordinarie a cura degli addetti del Parco Nazionale Arcipelago Toscano. Per i più sportivi non manca il trekking alla scoperta delle meraviglie dell’Isola d'Elba fuori stagione. Domenica 19 dicembre, visita guidata della durata di 1 ora circa alla Fortezza del Volterraio.



Per maggiori informazioni: www.visitelba.info