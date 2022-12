Disneyland Paris: un Natale sfavillante in una cornice da favola

in occasione del suo 30° Anniversario il parco si veste di una livrea ancora più suggestiva e ricca di emozioni , tra alberi di Natale maestosi, effetti di luci e tanto divertimento per tutti.

La magia del Natale in Sassonia

Gli ospiti vengono accolti da un grande albero scintillante, alto 24 metri, con musica natalizia di sottofondo, fiocchi di neve e ghirlande colorate. Quest’anno le torrette del Castello della Bella Addormentata nel Bosco sono ancora più scintillanti grazie a una nuova tecnologia LED che permette effetti mai visti prima in un Parco Disney, che anima la scena al ritmo dello spettacolo.

Un altro attesissimo ritorno di questa stagione è la sfavillante Parata Topolino. Creata nel 2021 per offrire ai visitatori un’ esperienza unica, è composta da cinque carri colorati e luminosi che celebrano la magia dell'inverno. Ogni carro ha un proprio tema e immerge gli ospiti nel mondo del Natale in compagnia di Topolino e dei suoi amici, tra cui le Principesse Disney e Babbo Natale che interagiscono a ritmo di musica. Oltre ai carri, gli sfavillanti costumi danno un tocco di magia in più all'atmosfera di Main Street, U S A. Il clou dello spettacolo è al calar della sera, durante la Parata, quando i Personaggi Disney illuminano l'albero di Natale.

In occasione del 30° Anniversario, oltre allo spettacolo di droni “Disney D Light”, appositamente creato per le celebrazioni, ritorna a grande richiesta Disney Dreams®, il magico spettacolo che combina fuochi d'artificio, proiezioni, fontane e musica natalizia con gli immancabili classici Disney come La Bella e la Bestia, Frozen e tanti altri.

Topolino e i suoi amici partecipano diverse volte al giorno allo spettacolo musicale “Cantiamo il Natale”, nel quale vengono proposti i classici canti natalizi. Quest'anno Minnie sorprende Topolino e gli ospiti con una reinterpretazione di una famosa canzone intitolata “All I want for Christmas is Mickey”.

La magia del Natale si diffonde anche nei ristoranti di Disneyland Paris e degli Hotel. Qui gli ospiti possono gustare un'ampia varietà di specialità stagionali, sia dolci che salate in ogni momento della giornata. Durante questa magica stagione torna inoltre l’appuntamento con l’ “Hiver Gourmand” all’interno del Parco Walt Disney Studios, dove è possibile assaggiare pan di zenzero, crêpes, cioccolata calda e tanti altri piatti deliziosi all’interno di caratteristici chalet invernali. Per la prima volta tre nuovi chalet sono stati allestiti anche nel Parco Disneyland.

Le boutique dei Parchi Disney, del Disney Village e degli Hotel Disney sono anche il posto ideale per lo shopping natalizio: al loro interno c’è davvero di tutto: palline colorate, peluche, trenini in legno, giochi e tanto altro.

Per rendere il Capodanno un momento indimenticabile, Disneyland Paris organizza il 31 dicembre 2022 una serata magica e festosa nel cuore del Parco Disneyland: in programma fuochi d'artificio, attrazioni ricche di emozioni, Personaggi Disney, nuovi spettacoli e tante altre sorprese all'insegna dei colori del 30° Anniversario. Dalle 20 30 alle 2 di notte, la festa di Capodanno chiude l'anno e ne comincia uno nuovo nel migliore dei modi.

Alcune esperienze, ristoranti, bar e servizi potrebbero non essere disponibili o potrebbero essere modificati a seconda dell’evoluzione delle misure sanitarie e di sicurezza e delle raccomandazioni delle autorità pubbliche. Tutti gli eventi, gli spettacoli, le attrazioni menzionati potrebbero essere modificati o cancellati senza preavviso a causa delle condizioni climatiche.

I numeri del Natale Disneyland Paris:

10 km do di ghirlande distribuite all’interno dei

Parchi Disney; 11.604 palline di Natale

78 abeti

Un maestoso albero di Natale alto 24 m e addobbato da

oltre 1.000 decorazioni

Più di 37.000 fiori piantati in 4 giorni

300 costumi di scena prodotti per la Parata Topolino e la sua Parata Sfavillante

Per aggiornamenti gli ospiti possono collegarsi a disneylandparis.com.