Crossfit: si combatte la Battaglia di Milano

Il CrossFit , una delle discipline fitness più praticate in questi ultimi anni a livello mondiale, diventa occasione di spettacolo sabato 28 e domenica 29 settembre, quando 304 atleti provenienti da tutta Europa e divisi in 9 categorie si sfidano nella "Battaglia di Milano", l’evento che ormai da anni porta nel capoluogo lombardo migliaia di appassionati di questo sport super trendy . Teatro dell’evento è il centro sportivo Vismara in via dei Missaglia 117, nel capoluogo lombardo, dove nelle scorse edizioni si sono registrati circa 5mila spettatori.

Il CrossFit è un sistema di fitness brevettato, inventato da Greg Glassman nel 2000. Oltre che una disciplina di allenamento agonistico, è una vera filosofia dell'esercizio fisico ad alta intensità. Gli allenamenti prevedono, ad intervalli, sessioni di sollevamento pesi olimpico, pliometria, powerlifting, ginnastica, sollevamento kettlebell, ginnastica ritmica, strongman e altri esercizi. Gli atleti eseguono allenamenti quotidiani completi, conosciuti come "WOD" (Workout Of Day), che significa "allenamento del giorno".



La filosofia del CrossFit si propone di ottimizzare l'abilità fisica in ognuno dei dieci domini di fitness riconosciuti: la resistenza cardiovascolare e respiratoria, la resistenza muscolare (stamina), la forza, la flessibilità, la potenza, la velocità, la coordinazione, l'agilità, l'equilibrio e la precisione.



Gli atleti partecipanti alla “Battaglia di Milano” sono suddivisi in nove categorie e sono chiamati a sfidarsi in cinque WOD, in programma tra sabato e domenica, ad alto tasso di spettacolarità. Tutte le informazioni sono online sul sito Internet www.labattagliadimilano.com.