Comicon Bergamo: tre giorni di cultura pop

Prima edizione dell’evento in programma dal 23 al 25 giugno nel quartiere fieristico della città

Il poster della manifestazione è firmato dalla fumettista e scrittrice Mirka Andolfo, vincitrice nel 2022 del prestigioso Harvey Award americano per la Migliore serie Internazionale con “Sweet Paprika”, mentre Giorgio Cavazzano, uno dei più celebri disegnatori Disney di tutti i tempi, è il Magister e, in quanto tale, protagonista di un incontro e della mostra personale I mondi elastici di Giorgio Cavazzano.



Il programma di COMICON Bergamo è ricco di importanti novità. Si comincia con “Scottecs Gigazine”, la nuova rivista di Sio che sarà pubblicata dalla neonata casa editrice Gigaciao fondata da Sio, Dado, Fraffrog e Giacomo Bevilacqua. “Scottecs Gigazine” arriverà in edicola il 5 luglio, ma sarà presentata e venduta in anteprima proprio a COMICON Bergamo. Inoltre, tra i libri disponibili al festival in anteprima rispetto alle librerie, spicca “Le foto che hanno segnato un'epoca. Cronaca ner”a (Becco Giallo Edizioni), il nuovo libro illustrato dell’autore della celebre pagina Facebook / Instagram seguita ormai da oltre 3 milioni di follower.



Ci sono poi alcune mostre molto attese, tra cui “Milo Manara: Vite d’artista. Da Caravaggio a Fellini”, visitabile dal 23 giugno al 10 settembre presso l’Ex Chiesa della Maddalena in città, a Bergamo: un’esposizione di oltre 60 opere, tra tavole e illustrazioni originali, che mette al centro il dialogo fra arte e vita attraverso una rilettura delle traiettorie personali e creative di protagonisti della storia della pittura, della musica e del cinema, tra cui Caravaggio, Paolo Veronese, Picasso, Wolfgang Amadeus Mozart e Federico Fellini, interpretati e raccontati da Manara. Il percorso è arricchito da documenti personali dell’autore, tra cui due disegni di Federico Fellini, donati personalmente dal regista a Manara, e gli storyboard di fumetti realizzati dallo stesso Fellini. E per la prima volta, in anteprima mondiale, sono esposte le tavole tratte dall’ultima opera del Maestro: l’adattamento a fumetti de Il nome della rosa di Umberto Eco.



Dal 23 giugno al 24 settembre, presso il Mo.Ca - Centro per le nuove culture di Brescia, c’è la mostra “Le ragazze non sanno disegnare. Venti donne del fumetto raccontano il femminile”, con opere di Chiara Abastanotti, Bianca Bagnarelli, Barbara Baldi, Iris Biasio, Laura Camelli, Lorena Canottiere, Sara Colaone, Patrizia Mandanici, Leila Marzocchi, Arianna Melone, Alice Milani, Lorenza Natarella, Wally Pain, Rita Petruccioli, Cristina Portolano, Silvia Rocchi, Martina Sarritzu, Laura Scarpa, Alice Socal e Zuzu.



Le mostre presenti all’interno della Fiera di Bergamo sono ben 13: I mondi elastici di Giorgio Cavazzano; Simone Bianchi. La musica dei corpi; Fumetti di Menare. La grande antologia delle mazzate; Matteo De Longis. Design iperspaziale, da Marvel a The Prism; Lady Oscar, le rose di Versailles. Storia di un’icona pop, dal Giappone all’Italia; Sherlock Holmes tra cinema e teatro. Rarità e memorabilia del più grande investigatore di tutti i tempi; Giuseppe Camuncoli. Da Spider-Man a Star Wars; Fantasy Design. L'arte del gioco di Porfidia e Ladon; PLAN À 3. La bande dessinée francophone européenne e altre.



Tra gli ospiti di Fumetto più attesi ci sono: lo spagnolo David Lòpez, il francese Gregory Panaccione, la tedesca Nora Krug, gli italiani Giorgio Cavazzano, Mirka Andolfo, Leo Ortolani, Simone Bianchi, Tanino Liberatore, Icaro Tuttle, Milo Manara, Silvia Ziche, Tito Faraci, Matteo De Longis, Sara Colaone, Fabio Celoni, Katja Centomo, Vincenzo Filosa, Marco Galli e molti altri. Camuncoli. E poi largo ai temi e stili più diversi, da un panel sul genere crime con gli autori della serie 7 crimini e della pagina social “Foto che hanno fatto un’epoca”, fino alle presentazioni delle novità di Sio e di Nora Krug,



Dal programma della sezione Videogame arriva un evento imperdibile: per celebrare l'uscita di Final Fantasy XVI (disponibile dal 22 giugno 2023 in esclusiva su PlayStation 5) c’è un panel speciale con la partecipazione dei doppiatori italiani Alessandro Capra (Clive Rosfield) e Katia Sorrentino (Benedikta Harman) e di Sabaku, Cydonia e Phenrir Mailoki.



La sezione Cinema e serie TV propone un fitto calendario di incontri con ospiti come Michele Posa e Luca Franchini - il Bardo e il Godzilla - da oltre vent'anni le voci del wrestling. Si continua con l’incontro con due veri guru del doppiaggio che raccontano come si crea la magia italiana dei cinecomics della Marvel con dimostrazioni pratiche dal vivo: a parlarne Marco Guadagno (Direttore del doppiaggio di tutti i film Marvel) e Massimiliano Manfredi (voce di Thor).



Non può mancare il tema dell'Intelligenza Artificiale: le macchine prenderanno il sopravvento e bisognerà mandare qualcuno indietro dal futuro per salvare l'umanità o magari... no? Se ne parlerà con 151 eg, CineCinzia, Victor Laszlo, Paolo Bernardelli, Francesco Grisi, Gabrielle Croix, Alessandro Redaelli, Matteo Corradini, Lorenzo Longoni.



E ancora, la sezione Gioco offre un’ampia scelta di attività legate a boardgames, giochi di ruolo e card games. Gli amanti dei giochi di ruolo possono giocare tra loro o sfidare i Master d'eccezione presenti in fiera, fra i quali Nicola De Gobbis, Matt Aster, Andrea Rossi, Claudio Pustorino e Claudio Serena. Fra le anteprime, per la prima volta sarà disponibile S.55 – Wings over the Atlantic giocabile con gli autori allo stand dell'Aeronautica Militare Italiana.



Infine, la Musica con i concerti di Cristina D’Avena con la Bim Bum Bam Band, Immanuel Casto e Romina Falconi, e la cantante giapponese Mion al suo primo concerto in Italia.

Il programma completo e tutte le informazioni sono sul sito: www.comicon.it.