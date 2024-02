Milano, Roma e Vigevano: al via la Città dei Gatti 2024

Tanti, divertenti e stimolanti, gli appuntamenti in programma fino al 17 marzo. Quest’anno il tema scelto è tutto rosa: a partire dalle amatissime protagoniste di fumetti e cartoni animati di successo, sono infatti le gatte le protagoniste indiscusse della rassegna, realizzata da Fondazione Franco Fossati, Excalibur e “Bestia… che Giovedì” con il supporto di Feliway.

“C’era una volta una gatta…”

Tra gli eventi in calendario nella location di WOW Spazio Fumetto – Museo del Fumetto di Milano (Viale Campania 12), sabato 17 febbraio alle 16 ci sarà l’inaugurazione della mostra “C’era una volta una gatta…”: un percorso dedicato a tutte le gatte che in oltre 100 e più anni di fumetto e cartoni animati hanno fatto le fusa dagli schermi e dalle pagine di importanti serie, ora come protagoniste indiscusse ora come compagne di viaggio di supereroi. Il percorso parte da una delle raffigurazioni più antiche di una gatta: la dea Bastet, la divinità gatta che nell’antico Egitto era venerata come la protettrice dell’abbondanza con la fondazione di una città a lei dedicata e una festa ricca di libagioni. Si passa poi alle gatte più celebri del fumetto, come Catwoman l’amica-nemica di Batman fin dal 1940, classificata all'undicesimo posto nella lista dei "100 maggiori cattivi dei fumetti di tutti i tempi". Un personaggio, Catwoman, che deve aver certo ispirato la creazione di Gatta Nera, l’amica-nemica di Spider-Man (1979).





Le illustrazioni di Gino Paoli

E, ancora, la Donna Gatto poi diventata Tigra, eroina dai poteri felini come guarigione accelerata, sensi ipersviluppati e artigli retrattili creata per un pubblico di ragazze da Gil Kane e John Romita Sr. e pubblicata dal 1972 sulle riviste Marvel. Spazio anche alla simpaticissima e squinternata Krazy Kat, la gatta (anche se spesso definita al maschile) inventata nel 1913 da George Herriman, innamorata non corrisposta del perfido topo Ignazio che la prende spesso a mattonate! Non può mancare Hello Kitty, la micina nipponica diventata un vero e proprio simbolo per generazioni di ragazzine. E sempre dal Giappone, le belle ladre della serie “Occhi di gatto” e la campagna di mille avventure di Sailor Moon: la gattina Luna. L’animazione è anche presente con la bellissima Duchessa e la dolce Minou, protagoniste del capolavoro disneyano “Gli Aristogatti”, per scoprire che gli occhioni ammalianti di Duchessa che fanno girare la testa a Romeo furono ispirati agli animatori da quelli viola di Liz Taylor. Ma la vera “chicca” della mostra sono le illustrazioni create da Gino Paoli per illustrare un volume dedicato alla sua canzone “La Gatta”: saranno esposte in bellissime riproduzioni a colori che svelano un aspetto meno noto della grande personalità del cantautore genovese. La mostra è cura di Luca Bertuzzi, Riccardo Mazzoni ed Enrico Ercole.





Gatte e gatti in musica

Sempre sabato alle 21 Elisabetta Viviani che aprirà il programma con l’inno di questa edizione: “La Gatta” di Gino Paoli. Si prosegue con il “Duetto Buffo di due gatti” su musiche di Gioachino Rossini eseguito nella versione per soprano (Anna Rita Taliento) e mezzosoprano (Manuela Boni): due gatte folli si contendono la scena sulle note di Rossini in uno dei duetti più accattivanti del grande repertorio lirico. Poi sarà il turno del grande Wolfgang Amadeus Mozart che compose per l’amico Schikaneder il divertente duetto “Nun Liebes Weibchen” K625 in cui si narra di un marito (il tenore Danilo Formaggia) che torna a casa e trova la moglie (il mezzosoprano Manuela Boni) trasformata in una gatta petulante. Sarà Maurice Ravel ad allietare gli spettatori con il folle “Duo Miaulè” tratto dall’opera “L’enfant et les Sortilèges” in cui un gatto (Danilo Formaggia) urla la sua serenata d’amore a una gatta (Manuela Boni) che risponde a tono.