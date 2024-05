La festa rientra nelle attività di animazione del territorio prevista dal Bando Borghi PNRR “Il Bosco nel Borgo-Il Borgo nel Bosco”, che vede coinvolto Sutrio con la vicina Paluzza. E proprio a Paluzza, il 31 maggio dalle 18 e l’1 giugno fin dalla mattina, si tiene un’altra bella manifestazione, Fabula in Torate, che farà fare un salto indietro nel tempo fino al periodo della dominazione veneziana. Un tempo, infatti, queste terre erano sotto il dominio della Serenissima, che traeva fra l'altro dai suoi fittissimi boschi il preziosissimo legname per le fondamenta di Venezia e la costruzione delle sue navi. In programma spettacoli, rievocazioni storiche, musica, danze, giochi, artigianato e mestieri antichi, interventi storico-culturali, stand enogastronomici con rivisitazione di antichi piatti carnici che risentivano dell’influenza della dominazione veneziana e l'inaugurazione della mostra ospitata nella duecentesca Torre Moscarda (chiamata dalla gente posto “Torate”) e dedicata alla storia di Paluzza e del territorio della Valle del Bût durante la dominazione della Serenissima. Per l’occasione saranno aperti al pubblico i bunker del Vallo Alpino che circondano il sito e che sono testimonianza di tempi più recenti, ovvero il periodo tra i due conflitti mondiali e quello della Guerra Fredda.



Per maggiori informazioni: www.prolocosutrio.com - www.facebook.com/ufficioturisticopaluzza